Costa Blanca mostra a responsables d’universitats americanes el potencial acadèmic i turístic de la província

El Patronat Costa Blanca, en col·laboració amb l’entitat pública empresarial ICEX ‘España Exportació i Inversions’, rep avui a una delegació d’universitats americanes pertanyents a la Association of International Educators, NAFSA.

D’aquesta manera, La Costa Blanca ha estat seleccionada com un dels destins clau per al turisme idiomàtic dins d’Espanya, no sols pels seus atractius turístics, sinó també per la seua creixent reputació en l’àmbit educatiu.

El president de la Diputació d’Alacant i del Patronat Provincial de Turisme, Toni Pérez, ha assegurat que la visita d’aquesta delegació americana “no sols enforteix la imatge de la província d’Alacant com un destí de referència pels estudis internacionals, sinó que també tindrà impactes directes que poden anar des de possibles acords d’intercanvi i augment del flux d’estudiants internacionals, fins al foment de la col·laboració acadèmica i l’impuls a l’economia local”.

Visites a les universitats

Durant la seva estada a la província d’Alacant, els acadèmics americans visitaran els campus de la Universitat d’Alacant, a Sant Vicent del Raspeig, i de la Universitat Miguel Hernández, a Elx. En tots dos centres coneixeran la seua estratègia internacional i les seves principals instal·lacions.

A més, participaran en un taller gastronòmic dedicat a l’arròs alacantí, una de les joies culinàries de la Costa Blanca. Aquesta activitat permetrà als responsables acadèmics conèixer de prop la tradició arrossera de la província, aprendre la importància dels productes locals en la cuina mediterrània i experimentar de manera pràctica la preparació de plats emblemàtics, reforçant el seu atractiu per a estudiants internacionals.

La delegació està composta per representants d’universitats dels Estats Units seleccionades per la seva rellevància acadèmica i pel seu interès a establir relacions amb institucions espanyoles.

Apertura de possibilitats en multiples disciplines

“Aquestes universitats provenen de diversos estats i s’especialitzen en diferents àrees del coneixement, un fet que ens permet obrir múltiples oportunitats per a la col·laboració en disciplines com a tecnologia, enginyeria, humanitats o ciències socials”, ha relatat el responsable institucional.

Tal com ha puntualitzat el president, “el perfil de les universitats seleccionades també inclou una marcada orientació cap a la internacionalització, la qual cosa assegura el seu interès en la mobilitat d’estudiants i professors, així com en la creació de programes conjunts”.

“La Costa Blanca és el destí idoni per a recollir aquestes necessitats i oferir un entorn únic i privilegiat, tant per al desenvolupament acadèmic dels estudiants com per a l’aprenentatge de l’idioma i la complementarietat de les propostes culturals, esportiva, gastronòmiques o d’oci”, ha concretat Pérez.

Conveni per enfortir llaços

En el marc de la internacionalització de l’educació superior i la promoció d’Espanya com un destí acadèmic de referència, ICEX i NAFSA han signat un conveni de col·laboració que té com a objectiu enfortir els llaços acadèmics entre els Estats Units i el nostre país, facilitant l’intercanvi de coneixement i el desenvolupament de noves oportunitats de cooperació entre universitats de tots dos països.

Com a part d’aquest conveni, una delegació de 15 universitats estatunidenques d’Arkansas, Louisiana, Florida, Tennessee, Denver, Texas, Wyoming, Illinois, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Alabama, Nova Jersey, Clemson, Dakota del Sud i Florida roman a Espanya del 14 al 18 d’octubre de 2024 i el ICEX ha seleccionat a la Costa Blanca com a punt de visita per a conèixer la seva oferta turística, educativa, cultural i gastronòmica.

A més, els responsables acadèmics participants estaran acompanyats per Caroline Donovan White, representant de NAFSA, i Carmen Barnuevo, de l’Oficina Econòmica i Comercial de ICEX a Miami.