Educació publica les estructures dels exàmens de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU)

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha publicat en la seua pàgina web les estructures d’examen de les 33 assignatures de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU).

La principal novetat per a la PAU del curs 2024-2025 és que desapareix la màxima optativitat acordada en l’etapa COVID-19, i es torna així al model d’abans de 2020.

Cada matèria tindrà un model únic d’exercici que s’estructurarà en diferents apartats segons els sabers establits en els diferents temaris. En alguns apartats es podrà incloure la possibilitat de triar entre diverses preguntes o tasques. Aquesta elecció no podrà implicar en cap cas la disminució del nombre de competències específiques objecte d’avaluació.

Elecció de l’idioma estranger

Una de les novetats d’aquest curs és que en la fase d’accés (obligatòria) es pot triar l’idioma estranger del qual s’examinarà, amb independència de l’assignatura cursada en 2n de Batxillerat, podent triar una segona llengua estrangera en la fase d’admissió (voluntària).

A més, s’introdueixen en la fase d’accés els exàmens corresponents a les matèries del Batxillerat general, i en la fase voluntària els estudiants podran examinar-se de fins a 3 assignatures, a més de la llengua estrangera addicional. Tots els exàmens de les matèries de la fase obligatòria seran al matí de 9.30 hores a 13.15 hores, la resta dels exercicis es realitzaran a la vesprada de 15.30 hores a 19.15 hores.

Finalment, ha de ressenyar-se que en la PAU d’enguany s’estableixen uns criteris generals de correcció en els quals es valorarà la capacitat expressiva i la correcció idiomàtica dels estudiants ponderant la correcció ortogràfica i la coherència, cohesió, correcció gramatical i lèxica en la resposta realitzada en cada exercici.

La màxima deducció global en cada exercici serà d’un punt en totes les matèries, excepte en Llengua Castellana i Literatura II, Valencià: Llengua i Literatura II, en les quals la màxima deducció global en cada exercici serà de dos punts, així com en les matèries de Llengua Estrangera II, que apliquen els seus propis criteris.

El temari no ha canviat

Cal ressenyar que el temari de les assignatures no ha canviat aquest curs i es manté exactament igual que en convocatòries anteriors. Quant a l’estructura dels exàmens, en termes generals, la gran majoria dels models d’examen presenten una estructura similar al curs anterior, si bé, per exigències de la pròpia normativa estatal, l’optativitat, com ja s’ha assenyalat, és menor.

Entre les assignatures que han introduït canvis més significatius en aquesta PAU destaca el cas Llengua Castellana i Literatura II que passa a tindre tres blocs en lloc de dos, com en edicions anteriors, distribuïts del següent mode: Comunicació escrita (/0-4 punts), Coneixement de la llengua (0-3 punts) i Educació literària (0-3 punts).

Així mateix, en Història de la Filosofia la prova passa a tindre tres apartats en els quals l’alumne haurà de realitzar un comentari de text (4 punts), definir un concepte (2 punts), a més d’elaborar una redacció (4 punts) sobre diverses opcions proposades.

D’igual mode, en la llengua estrangera Inglés la prova s’ha estructurat en dos apartats, un de comprensió (7 punts) i un altre d’expressió (3 punts). Aquest mateix model també s’ha utilitzat per a l’assignatura de Francés. Llatí II també presenta alguns canvis puntuals atorgant un major pes en la qualificació a la traducció del text proposat sobre la resta de les preguntes formulades.

Pel que respecta a les assignatures de l’àmbit de les Ciències a penes s’observen canvis i en Química s’ha passat a tindre cinc preguntes amb diverses opcions d’optativitat en cadascuna d’elles.

El Consell avança cap a una PAU unificada

Cal recordar que la Comunitat Valenciana se suma al projecte d’unificar la prova d’accés a la universitat en tot el territori nacional. En aquest sentit, els exàmens se celebraran el 3, 4 i 5 de juny en la convocatòria ordinària i 1, 2 i 3 de juliol en l’extraordinària. La PAU començarà amb l’exercici de Llengua Castellana i Literatura II a les 9.30 hores del primer dia de cada convocatòria.

Els exàmens tindran una duració de 90 minuts amb descans de 45 minuts entre cadascun d’ells. Tots els exercicis de les matèries de la fase d’accés tindran lloc en horari de demà de 9.30 hores a 13.15 hores , la resta dels exercicis es realitzaran a la vesprada de 15.30 hores a 19.15 hores.

A més, la Comunitat s’ha ajustat en bona part als models d’examen consensuats en la resta de les comunitats autònomes, garantint als estudiants una major equitat en el procés de preinscripció i accés al sistema universitari públic espanyol.