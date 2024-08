Metrovalencia reforçarà el servici de la línia 1 per a facilitar la mobilitat en la Festa de les Alfàbegues

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reforçarà entre el divendres 16 i el dilluns 19 el servici nocturn de la línia 1 de Metrovalencia (Bétera-Castelló), a fi de facilitar la mobilitat en els principals dies de la Festa de les Alfàbegues de la localitat de la comarca de Camp de Túria.

Una reunió entre els responsables municipals de Bétera i els de Metrovalencia celebrada en juliol va possibilitar la realització d’un esforç de personal i de circulacions per part d’FGV per a afavorir el retorn als seus domicilis de les persones que vullguen disfrutar de les festes de Bétera.

En concret, seran dotze els trens que Metrovalencia sumarà al seu servici ordinari en els cinc dies, en els quals cal recordar que divendres i dissabte es presta el dispositiu ‘A la lluna de Metrovalencia’, en el qual l’última eixida des de Bétera fins a la capital és a les 2:16 hores de la matinada.

Tornada a les 3:40 hores

Per això, el divendres 16 s’ha programat un tren addicional, després de concloure este servici nocturn, que partirà de Bétera a les 3:40 hores amb destinació València Sud. El dissabte 17, també amb servici nocturn, hi haurà tres circulacions extraordinàries, les últimes de les quals partiran de Bétera cap a València Sud a les 3 hores i cap a Torrent a les 4:30 hores.

El diumenge 18, jornada en què no es presta servici nocturn, seran cinc els combois especials que arribaran a Bétera o partiran d’allí per a garantir els desplaçaments que es preveuen en unes festes multitudinàries. D’esta manera, hi haurà trens extraordinaris des de Torrent i Castelló en direcció a la localitat, i de Bétera fins a Picassent a les 21:55 hores i fins a Torrent a la 1 de la matinada i a les 4:30 hores.

Finalment, el dilluns 19, també sense servici nocturn, s’afegiran tres circulacions a l’horari ordinari, un entre Castelló i Bétera, i dos entre Bétera i Torrent, un a la 1 de la matinada i un altre a les 4:30 hores.