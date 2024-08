La línia 2 de Metrovalencia rebrà millores d’accessibilitat i seguretat en els passos a nivell

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) està executant en diferents municipis pels quals discorre la xarxa de Metrovalencia les obres de millora de les condicions de seguretat i accessibilitat en diferents passos a nivell per als vianants i creus.

En la Línia 2 (Llíria-Torrent Avinguda) les actuacions afecten el tram en superfície i fins a la data ja s’han completat les primeres d’aquestes obres, finançades per la Unió Europea. En la Línia 2 el pressupost s’acosta als 600.000 euros.

A Paterna, l’actuació ha consistit en la instal·lació d’un pas per als vianants en sentit perpendicular a les vies en el costat de direcció a València, amb uns burladors de 3 x 1,5 metres.

Un pas de nivell amb senyals acústiques i lluminoses

Així mateix, s’ha dotat al pas nivell per als vianants de la màxima seguretat amb la instal·lació de senyals lluminós- acústics i plaques lluminoses intel·ligents, s’han condicionat les voreres per al trànsit per als vianants, alhora que s’ha recrescut la calçada pel costat de Llíria.

A més, s’han traslladat els senyals lluminosos viaris i s’ha millorat la seguretat i l’accessibilitat del pas amb la instal·lació de mòduls de cautxú amb cobriment de buit de pestanya.

Juntament amb aquesta actuació s’han realitzat, s’estan executant o estan previstes unes altres en el propi municipi de Paterna (La Canyada, Font del Pitxer, entre altres) i a L’Eliana, sumant 12 intervencions en total.

Cinc milions d’euros per a reforçar tota la xarxa de Metrovalencia

Aquestes actuacions formen part d’un pla de millora de les condicions d’accessibilitat i seguretat dels passos a nivell i entre andanes de tota la xarxa de Metrovalencia, que compta amb un pressupost global superior als 5 milions d’euros, IVA inclòs.

En total són 46 intervencions, 25 en la Línia 1; 9 en la Línia 3 i les citades 12 en la Línia 2. D’elles, 24 estan finalitzades, 5 en execució i 17 pendents, que es duran a terme entre enguany i principis de 2025.

Les obres previstes comprenen diverses solucions com el trasllat dels passos a punts més a accessibles i assegurances; la incorporació de nous elements i proteccions; tancament o supressió; i actuacions complementàries per a la dotació de nous equipaments de senyalització o enllumenat.

La posada en marxa a partir d’un informe propi en el 2016

Aquestes actuacions són resultat de l’estudi que va iniciar FGV en 2016 per a determinar l’estat en el qual es trobaven els diferents punts de pas de la xarxa de Metrovalencia. En concret, es van analitzar 141 interseccions ferroviàries entre passos a nivell per als vianants i passos entre andanes, distribuïts en 33 municipis.

L’informe elaborat per fGV va permetre establir la prioritat de les actuacions previstes per a augmentar la seguretat i disminuir la sinistralitat en els passos a nivell i passos entre andanes, tenint en compte que el manteniment i millora de la seguretat dels passos en entorn urbà és competència de la pròpia empresa pública.

Per a analitzar la situació d’aquests punts de pas es van utilitzar una sèrie de criteris com la intensitat mitjana relativa al pas de vianants, visibilitat, freqüència de pas de trens, accessibilitat, sinistralitat acumulada i la normativa o regulació existent.