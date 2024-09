La Generalitat presenta els nous vehicles del TRAM de Castelló 100% elèctrics i accessibles 

La Generalitat ha presentat aquest dijous els quatre nous autobusos elèctrics amb guiat òptic i accessibles del TRAM de Castelló per a seguir amb l’aposta per “una mobilitat moderna, eficient, eficaç i universalment sostenible”, com ha ressaltat el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus.

El titular de Medi Ambient ha explicat durant la presentació, que ha tingut lloc a Castelló de la Plana, que els nous vehicles “permetran augmentar la freqüència de la línia al mateix temps que es redueixen les emissions, ja que les noves unitats substituiran a altres més antigues que utilitzaven dièsel”.

En aquest sentit, l’adquisició d’aquests vehicles del model Ietram, fabricats per l’empresa espanyola Irizar amb sistemes de guiat òptic de Siemens, ha suposat una inversió de 3.214.970 euros provinents en part dels fons Next Generation de la Unió Europea, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Punts de càrrega ultraràpida en el Grau

Dins de la mateixa iniciativa s’estan habilitat també punts de càrrega ultraràpida en la zona del Grau que permeten, en quatre minuts, subministrar als vehicles energia suficient perquè disposen d’una autonomia d’entre 50 i 60 quilòmetres. Aquesta millora tecnològica, segons Martínez Mus, “permet la circulació dels autobusos per qualsevol via al no dependre del subministrament continu d’electricitat a través de la catenària”.

Els nous vehicles tindran bateries de liti de càrrega ràpida, amb una vida útil de 15 anys i l’autonomia suficient per a realitzar dos trajectes complets. També disposen de tres portes, dues d’elles dobles. Així, l’accés dels passatgers es realitzarà per la porta davantera, i hi haurà una rampa a la porta intermèdia per a l’accés a persones amb mobilitat reduïda. A més, es durà a terme el condicionament de les parades en l‘avinguda Ferrandis Salvador per a eliminar el transbord i s’incrementarà la freqüència de pas per parada, reduint-se de 12 minuts a 10 minuts.

Aquest model, que ja funciona en altres ciutats com Vitòria, Irun, Baiona i Biarritz, disposa d’un sistema d’ajuda a l’explotació que ofereix informació sobre el servei, sistema de ticketing i validadoras de targetes sense contacte per a agilitzar l’accés dels usuaris.

Vehicles que milloren l’entorn urbà

En definitiva, són vehicles “molt més versàtils i respectuosos amb el medi ambient, més silenciosos i s’integren millor en l’entorn urbà”, ha conclòs Martínez Mus.

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Generalitat ha posat en marxa una campanya que sota el lema de ‘PUJA’-‘LICITACIÓ‘ es convida a tota la ciutadania al fet que utilitze el transport públic. «‘PUJA. Hi ha lloc per a tu’ es dirigeix especialment a aquelles persones amb alguna discapacitat», ja que des de la Generalitat «treballem per a aconseguir un transport més accessible per a tota la població», ha indicat el conseller.