La app para iPhone con la que aprenderás a tocar casi cualquier instrumento

Que la tecnología se ha consolidado como un factor imprescindible en nuestro día a día, es algo evidente. Desde las acciones más cotidianas hasta las algunas otras que hace escasos años nunca habríamos imaginado que podrían haber llegado a nuestros teléfonos, las herramientas que tenemos al alcance de nuestros smartphones parecen no alcanzar nunca su límite. Por ejemplo, a nadie se le podría haber pasado por la cabeza contar con la posibilidad de tener en nuestro teléfono un identificador de obras de arte.

Pero no se queda ahí y es que a día de hoy existen diversas aplicaciones con fines didácticos, que van desde aprender a hablar cualquier idioma hasta aprender matemáticas. Sin embargo, no se queda ahí. Y hoy os vamos a hablar sobre una aplicación con un fin didáctico muy concreto, que no es otro sino el de aprender a tocar un instrumento.

En el imaginario colectivo, este aprendizaje se trata de un proceso largo y tortuoso no apto para cualquier persona. Pero la realidad es que, con esfuerzo y dedicación, todo el mundo puede llegar a aprender. Siempre y claro, cuando está, tenga un buen maestro.

Sin embargo, en ocasiones, ya sea por motivos económicos o de distribución del tiempo, hay personas que no se pueden permitir acudir clases de música, por lo que este aprendizaje se complica. Por suerte para los usuarios de iPhone, en App Store cuentan con una aplicación que toma las riendas de este aprendizaje y que les guiará a lo largo de un proceso que les lleve a dominar cualquier instrumento: Yousician.

Una app adaptable a cualquier nivel

Se trata de una aplicación que te enseñará a dominar diversos instrumentos, desde la guitarra hasta el piano, pasando por el bajo o el ukelele. Y la principal ventaja que tiene, es que se trata de una herramienta que no está centrada únicamente en aquellos clientes que quieran aprender desde cero a tocar un instrumento, sino que cuenta con niveles pensados en el perfeccionamiento de las técnicas de aquellos que ya tengan un rodaje previo en la música.

Y para llegar a determinar en qué nivel se encuentra cada usuario, al registrarte en la aplicación, se te realizará una prueba que determinará tu conocimiento musical, y, una vez realizada esta prueba, enmarcará al usuario dentro de uno de los diez niveles de los que dispone, que abarcan desde las nociones musicales más básicas hasta conceptos mucho más avanzados.

La app Yousician, disponible en App Store.

Dentro de estos niveles, además, existen distintos retos, que van desde conocimientos rítmicos, hasta capacidad de oído, pasando por todo tipo de pruebas relacionadas con la mecanización de distintos gestos que será imprescindible a la hora de perfeccionar la técnica para tocar cualquier instrumento.

Cuenta con un sistema de aprendizaje que permitirá al usuario ir aumentando en la clasificación de niveles conforme avanza y su propio nivel con el instrumento vaya siendo cada día más profesional, por lo que el contenido de cada nivel va aumentando en su dificultad a la vez que lo hace el de sus usuarios.

Un contenido prácticamente infinito

Por otro lado, una vez superado este sistema de niveles, la app cuenta con diversas formas de seguir disfrutando de la música, permitiendo que sea el propio usuario el que ponga en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de estos niveles.

Y dentro de estas vertientes de seguir aprendiendo a un nivel más general, hay dos opciones. Una de ella es la de los retos semanales, que consiste en que la propia app marca una canción concreta, y da al usuario un plazo de una semana para ser capaz de aprender a tocarla perfectamente, siendo una especie de juego en el que se reta al usuario a seguir poniendo a prueba sus conocimientos musicales.

En otro sentido, la aplicación también cuenta con un modo libre en el que es el propio usuario el que decide qué canciones quiere aprender a tocar, y no cuenta con un período concreto o cualquier tipo de limitación, simplemente decide que canción le gustaría añadir a su repertorio, y pasa a la acción.

Sin ningún tipo de duda se trata de una de las mejores aplicaciones de aprendizaje musical con las que cuenta Apple, sobre todo teniendo en cuenta factores como que es gratuita, que cuenta con una inmensa cantidad de contenido, que ofrece videotutoriales muy visuales que facilitan el aprendizaje… Una app que pone fin a las barreras de todos aquellos que querían adentrarse en el mundo de la música.