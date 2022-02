Smartify, la app idónea de iPhone para enriquecer tus visitas culturales

A día de hoy, no hay prácticamente nada que quede por inventar en lo que se refiere a utilidades al alcance de nuestro teléfono móvil. Y es que existen apps de todo tipo, desde algunas que te enseñan a cocinar, otras que te establecen una rutina de ejercicio, e incluso algunas que te ayudan en tu aprendizaje al tocar un instrumento.

No obstante, más allá de todos estos ámbitos generales como la música, el deporte o la cocina, existen algunas aplicaciones que, sin que sepamos exactamente cómo funcionan, se han convertido en un imprescindible en el dispositivo móvil de la gran mayoría de usuarios.

El ejemplo perfecto de esto es Shazam. Se trata de una herramienta que puso fin a los problemas que todos hemos tenido alguna vez al escuchar una canción y querer identificarla, para, la mayoría de veces, terminar siendo incapaces. No obstante, la llegada deesta app cambió esto de forma definitiva: con tan solo escuchar unos segundos de la melodía de la canción, la identifica y te muestra el nombre de la misma y de su artista, además de las veces que otra persona la ha ‘shazameado’.

La app Shazam, disponible en App Store.

Smartify, la alternativa en el mundo del arte

Se trata de una app imprescindible en cualquier móvil, y una de las mejor valoradas de App Store. Pero, ¿qué pensaríais si os dijesen que Shazam tiene un servicio similar en lo referido a obras de arte? Pues así es, lo tiene, es una aplicación llamada Smartify, y está disponible para cualquier dispositivo iPhone.

Y su funcionamiento, es muy similar al de la app musical: en este caso a través de la cámara de tu dispositivo móvil, basta con enfocar a la obra de arte en cuestión, para que en cosa de segundos la aplicación te devuelva el título, el nombre del autor, información sobre la obra en sí, e incluso algunas críticas o comentarios que puedan aportar contexto histórico.

La app Smartify, disponible en App Store.

Un servicio que enriquece en gran medida las visitas culturales a lugares como museos o cualquier tipo de centro artístico, ya que, si bien es cierto que en la gran mayoría de centro culturales cuentan con este tipo de información, a veces es difícilmente accesible para todos los clientes debido al tumulto de gente en torno a ciertas obras. De hecho, ya son muchos los museos que funcionan con información multimedia en torno a las obras para hacer así más accesible su contexto, y permitir así que la mayor cantidad de gente posible disfrute de las obras en su máximo esplendor.

Una herramienta que se mejora a sí misma

Si bien respecto al funcionamiento de Shazam puede haber más dudas, el de Smartify es más sencillo de comprender: a través de la realidad aumentada a la que accedemos gracias a la cámara de nuestro dispositivo móvil, esta herramienta lleva a cabo un procesamiento de la imagen en tiempo real y a gran velocidad para reconocer la obra de arte en cuestión, después de hacer un estudio en el que la compara con otras similares y detecta cuál es el cuadro o la escultura concreta.

Ese estudio es llevado en los programas informáticos propios de la app, que no se limita a comparar la fotografía tomada por el usuario con otras similares, sino que la compara con absolutamente todas las imágenes que otros usuarios hayan tomado previamente en la aplicación, con el objetivo de que la herramienta sea capaz de identificar la misma obra de arte en dos fotografías, aunque no estén tomadas desde el mismo ángulo, con la misma luz, etc.

Lo que esto supone es que se trata de una app que aprende de sí misma, ya que cuantas más veces se realice una búsqueda sobre una obra en concreto, más rápida será la respuesta por parte del programa para ofrecer los resultados.

Este funcionamiento trae consigo otra ventaja, y es que no funciona a través del sistema de localización del teléfono móvil del usuario, y lo hace simplemente a través del sistema de realidad aumentada previamente mencionada. Esto significa que no es necesario que el usuario se encuentre de forma física en el lugar original de la obra, por lo que, al igual que ocurre con Shazam, si te encuentras en tu propia ciudad, y ves en la televisión, en un cartel o en una fotografía una obra de arte que eres incapaz de identificar, basta con un simple vistazo de Smartify para salir de dudas. Las ventajas de una tecnología que, conforme avanza, nos acerca cada vez más al arte.