El bloqueador de anuncios imprescindible para navegar por internet en tu iPhone

Todo el mundo, sin excepción, se ha topado en algún momento de su vida con los molestos anuncios en la gran mayoría de sitios web a los que queramos acceder. En la nueva concepción de los medios nativos digitales, en los que los ingresos se basan en la cantidad de clics y en un tipo de publicidad muy agresiva.

Anuncios que, nada más acceder a una página web, asaltan tu dispositivo móvil, hasta el punto de, en ocasiones, impedir que continúes navegando en ese sitio web. Un hecho que hace tediosa la búsqueda de cualquier tipo de contenido.

A este agresivo tipo de publicidad hay que sumarle los rastradores, que, en función de tus búsquedas recientes, se encargan de ofrecer productos relacionados con las mismas en forma de publicidad, adaptando estos anuncios a aquellos productos que los propios rastreadores crean que te pueden interesar al usuario.

1Blocker, el bloqueador por excelencia de Safari

Algo que, sin ningún tipo de duda, marca de forma muy negativa la búsqueda de contenido en cualquier navegador. Es cierto que los usuarios de iPhone, cuentan con una opción nativa para evitar que estos rastreadores copien los movimientos del usuario, siempre y cuando naveguen en Safari, ya que se puede implementar en cualquier dispositivo Apple la posibilidad de que el propio navegador bloquee estos rastreadores.

El navegador Safari, disponible de forma exclusiva en dispositivos iOS.

Sin embargo, no existe aún una opción nativa que pueda evitar esos molestos banners, anuncios intrusivos o cualquier otro tipo de publicidad. Pero, por suerte, sí existe una aplicación en App Store que cumple esta función: 1Blocker.

Esta app no es un bloqueador de anuncios al uso, sino que abarca mucho más. Es un bloqueador de contenidos, por lo que, además de bloquear los anuncios, también elimina de los sitios web todas aquellas partes que empeoren la navegación, y que lleven a cabo una misión meramente publicitaria y poco útil.

Ofrece gran nivel de personalización

No solo es útil a la hora de hacer mucho más agradable cualquier tipo de búsqueda en Safari, sino que, además, ofrece un alto grado de personalización a la hora de consumir contenido en el navegador nativo de Apple.

¿Qué significa esto? En primer lugar, que permite al usuario decidir qué páginas quiere bloquear y cuáles no. Esto lo hace a través de su denominada lista blanca, a la cual permite añadir todas aquellas páginas que el usuario considere no nocivas a la hora de mostrar información. Es decir, si un usuario quiere mantener una página concreta fuera del bloqueo de la app, ya sea porque considere que hace un uso no abusivo de la publicidad o porque le pueda llegar a interesar esa misma publicidad, puede hacerlo incluyendo este sitio web en la mencionada lista, y aparecerá en tu navegador sin ser bloqueada de ninguna forma por la aplicación.

La app 1Blocker, disponible de forma exclusiva en App Store.

Y, en segundo lugar, más allá de las páginas que considere nocivas o no, el propio usuario también puede elegir sus propias reglas de bloqueo. Esto quiere decir que serás tú mismo quién decida qué tipo de anuncios y contenidos bloquear y cuáles no. Ya sean banners, algunos rastreadores, o cualquier tipo de interferencia durante la navegación.

La sincronización entre dispositivos, otro punto a tener en cuenta

Otro de sus puntos muy a favor, principalmente para aquellas personas que cuenten con varios dispositivos de Apple en su hogar, es la posibilidad de sincronizar las preferencias establecidas por el usuario en la aplicación entre dispositivos de la marca de la manzana, a sea un iPhone, un iPad o un Mac.

Esto es algo bastante útil, ya que a la hora de descargar este bloqueador en tus distintos dispositivos, con haber configurado solo en uno de ellos cuáles son tus preferencias de bloqueo y cuáles son las páginas que estén dentro de tu lista blanca, será suficiente para que el resto de dispositivos establezca los mismos parámetros. Siempre y cuando, eso sí, los dispositivos estén previamente vinculados.

La opción estrella para llevar a cabo esta función dentro del catálogo de App Store, que te permitirá navegar por Safari sin esas molestas interferencias publicitarias.