HBO anuncia la renovación por una temporada más de Euphoria, la serie del momento

El año 2022 ha arrancado repleto de buenas noticias para HBO. Y lo ha hecho desde el primer día del año, ya que hay que recordar que el día de Año Nuevo, la plataforma estrenó en exclusiva el documental Regreso a Hogwarts, que congregaba a muchas de las principales figuras de la saga de Harry Potter, con motivo del vigésimo aniversario del estreno de la primera película.

La nostalgia generada por el estreno del documental se tradujo en un enorme éxito para la plataforma, que vio cómo en cuestión de días se convertía en uno de los documentales más vistos de la misma.

Pero ahí no iban a terminar las buenas noticias en un mes que ha sido una auténtica locura para la plataforma. Y es que el 10 de enero se estrenó también de forma exclusiva la segunda temporada de una de las series más controvertidas de los últimos años, pero también una de las que más fans arrastran, y que se ha convertido en uno de los principales reclamos de HBO: Euphoria.

La serie dirigida por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya, la cual lleva esperando el estreno de su segunda temporada desde que la primera viese la luz a mediados de 2019, ha batido con el estreno de esta segunda temporada todos los registros de la plataforma: su primer capítulo se convirtió en el capítulo más visto de la historia de la plataforma, con un total de 13 millones de espectadores en todo el mundo.

Una impresionante cifra que evidencia el tremendo éxito de una de las series del momento. Un éxito que ha servido para que la plataforma tome una decisión que hará las delicias de todos aquellos fans de la historia de Rue y Jules: habrá una tercera temporada.

Una decisión tomada en orden de la magnífica acogida que ha tenido su segunda temporada, sobre la cual Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de HBO, ha responsabilizado al director y al reparto: “Sam, Zendaya todo el elenco han llevado la segunda temporada a cuotas extraordinarias desafiando la convención narrativa y la forma”.

#EUPHORIA has been renewed for season 3. pic.twitter.com/vGnmps7OQC

— euphoria (@euphoriaHBO) February 4, 2022