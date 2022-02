El metaverso de Zuckerberg es ya una realidad en Instagram: la novedad que llega a la app

Meta no es ninguna novedad, en los últimos meses se ha hablado mucho de ello desde que Mark Zuckerberg lo anunció como uno de los cambios más grandes de Facebook y otras redes como Messenger o Instagram. El proyecto ya estaba en la mente del creador de Facebook desde hace tiempo hasta el punto de convertirse en su pequeña obsesión.

La tecnología cada vez está más desarrollada y Zuckerberg ha querido ir un paso más allá en su red social. Se creará un entorno digital llamado “metaverso” y se avanzará en las funcionalidades de las gafas de realidad virtual, que podrán incluso leer expresiones faciales de su portador y reproducirlas.

Este nuevo universo virtual no solo va a tener influencia en Facebook, y es que Instagram, otra de las redes sociales propiedad de Zuckerberg va a dar un paso importante al metaverso con la nueva generación de avatares 3D que estarán disponibles de forma que se unificarán y sincronizarán con los del dispositivo de realidad virtual Meta Quest 2.

Estos avatares consistirán en una forma de identificación, aunque en el futuro sí que darán la posibilidad de recrear un modelo 3D realista de nuestro cuerpo con opciones de personalización. Podremos utilizar nuestro avatar e incluso comprarle ropa y accesorios. Este avatar podrá ser utilizado en todas las apps y servicios de Meta como un paso más de unificación de plataformas.

Otra de las novedades que se anunciaron es la forma de monetización del metaverso, de forma que se podrán vender elementos virtuales que se podrán utilizar en el mundo digital. Zuckerberg aseguró que todos los elementos comprados en el metaverso, serán nuestros para siempre independientemente de la plataforma, aunque esto dependerá de los desarrolladores de cada servicio.

Los nuevos avatares no solo se podrán utilizar como foto de perfil, sino que también se pueden utilizar a modo de emojis o stickers en stories o mensajes directos, además de poderlos utilizar en el mundo virtual en un futuro. De esta forma, los acatares tendrán más rostros, tonos, expresiones o ropa que en cualquier otra aplicación con el fin de que nadie se sienta excluido.

You can now use your 3D avatar across Quest, Facebook, Instagram and Messenger. We’re also adding new facial shapes, skin tones, hearing aids and wheelchairs. And if you’re an NFL fan, you can suit up your avatar with new shirts for #SuperBowlLVI! 🏈https://t.co/Oje1mxtjrK pic.twitter.com/pRLVI99alV