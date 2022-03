La iniciativa de Instagram para ocultar los seguidores de cuentas privadas rusas y ucranianas

El reciente conflicto entre Ucrania y Rusia ha traído cambios en todo el mundo. Estos cambios no son solo a nivel político o económico, sino que también han llegado al ámbito social, más concretamente a las redes sociales. Una de las que ha tomado iniciativas recientes ha sido Instagram, según ha comunicado en su blog corporativo.

La red social informó este martes de que estaba “ocultando información sobre los seguidores de las personas” para cuentas privadas tanto ucranianas como rusas. Esta medida se ha tomado como respuesta por parte de Meta ante el conflicto bélico entre ambos países. De hecho, están preparando etiquetas específicas para que salten cuando los usuarios compartan encales de medios estatales rusos.

Instagram explica que, de esta manera, están ocultando “a quién siguen y las personas que se siguen entre sí para cuentas privadas basadas en estos dos países”. Los medios controlados por el Gobierno de Rusia no se recomendarán en su apartado de “Explorar” ni tampoco en los “Reels” dentro de la aplicación.

Con esta medida, Instagram pretende combatir la difusión de información falsa o manipulada con la implementación de “transparencia y restricciones” en lo que respecta a los medios estatales rusos. Además, la app asegura que han habilitado “un centro de operaciones especiales atendido por expertos de toda la empresa, incluidos hablantes nativos de ruso y ucraniano”.

Gracias a este centro especial, la compañía trata de hacer que sus empleados supervisen la app durante 24 horas al día para poder responder a los problemas que puedan surgir en tiempo real. No es la primera vez que tanto los gobiernos de ciertos países como las propias redes sociales toman medidas en este tipo de conflictos.

