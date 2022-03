Instagram es finalmente bloqueada en Rusia acusada de ser una «empresa extremista»

El conflicto reciente entre Rusia y Ucrania ha traído consigo grandes cambios alrededor de todo el mundo. Estos cambios no solo tienen un marco político y económico, sino que también está afectando a nivel social. En el panorama de las redes sociales ya veíamos como el Gobierno de Putin decidía bloquear el acceso a Facebook para evitar que llegue información de medios de comunicación occidentales.

Instagram tomó cartas en el asunto y se encargó de ocultar información sobre los seguidores tanto de cuentas privadas rusas como ucranianas. Esta medida tenía como objetivo que los medios controlados por el Gobierno de Rusia no se recomienden en sus apartados de “Explorar” ni en los “Reels” para evitar difundir información falsa o manipulada.

Rusia no ha sido menos y decidió devolverle la jugada a Meta bloqueando las actividades de todas las redes sociales en su propiedad en todo el país. Según alega el Gobierno ruso, la excusa es que se trata de “una empresa extremista”. El Comité de Investigación de Rusia ha abierto una investigación para estudiar si esta afirmación es cierta.

Ya la semana pasada, Meta flexibilizó las normas respecto a las exhortaciones de cometer actos violentos que fueron publicadas en Facebook e Instagram, aunque solamente en lo que respecta a Ucrania. El sitio web del propio Comité de Investigación describe una realidad paralela donde se acusa a Ucrania de ser la nación que bombardea hospitales.

La investigación sigue en pie y el regulador tecnológico ruso Roskomnadzor ya ha ordenado el bloqueo de la red social Instagram en Rusia acusando a Meta de promover las publicaciones con contenido que promueve la violencia. Dicha prohibición fue anunciada el 11 de marzo y los bloqueos serán efectivos a partir de las 00:00 horas del día 14 de marzo.

Responding to reports that the Russian government is considering designating Meta as an extremist organization for its policies in support of speech: pic.twitter.com/Y8sUbZDSML