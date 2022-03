Prime Video se unirá a la creciente fiebre de adaptaciones de videojuegos

A lo largo de los últimos años, se ha popularizado en gran medida la idea de mezclar los universos del cine y los videojuegos. El ejemplo perfecto lo tenemos en el reciente estreno de la película ‘Uncharted’, protagonizada por la estrella emergente de la industria cinematográfica, Tom Holland, ambientada en el videojuego de Naughty Dog, que recibe el mismo nombre.

Un estreno que cuenta con un detalle llamativo, ya que, en su origen, el videojuego estaba basado en las películas de Indiana Jones, por lo que se trata de una película basada en un videojuego que a su vez se basaba en una película.

Más allá de eso, el estreno de esta superproducción deja algo en evidencia, y es que la unión entre ambos mundos es cada vez más evidente, y los vínculos que los unen, cada vez más estrechos. Una relación que no se reduce únicamente a la gran pantalla, sino que las plataformas de vídeo en streaming también han querido formar parte de esto.

Por ejemplo, HBO prepara una adaptación sobre el videojuego ‘The Last of Us’, precisamente obra del mismo estudio que la película ‘Uncharted’, que verá la luz en la plataforma en algún punto de 2023.

Netflix también ha hecho sus pinitos con el mundo del videojuego, pues a finales del año pasado publicó ‘Arcane’, basada en el universo del League of Legends, y que obtuvo un gran éxito entre crítica y audiencia, y más recientemente ha sacado a la luz ‘El Show de Cuphead’, basada en el universo del videojuego homónimo.

Una predilección por el mundo del videojuego que no ha pasado desapercibida para Prime Video, plataforma que, según el fiable portal de noticias americano Deadline¸ estaría preparando una adaptación live-action del videojuego God of War, original de PlayStation.

Una opción que no sorprendería a nadie, puesto que llega en el momento justo. Esto se debe a que, en algún punto de 2022, aún por confirmar, Sony estrenará para sus consolar una nueva entrega del juego, que recibirá el nombre God of War: Ragnarok, y supondrá el fin del viaje que arrancó su protagonista en 2018 en tierras nórdicas.

God of War Ragnarök is coming. ❄️

Check out the reveal trailer for #GodOfWarRagnarok below!

▶️ https://t.co/HF1skIoIIR pic.twitter.com/cOvULhdhVL

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) September 9, 2021