El truco de Android que te permite utilizar tu teléfono como una batería externa

Existen cientos, posiblemente miles de utilidades con las que cuentan nuestros teléfonos móviles que son desconocidas por la gran mayoría de usuarios. Desde algunas con no demasiada importancia, hasta otras que pueden resultar ser un increíble truco que te hará preguntarte cómo podías utilizar tu teléfono móvil antes de conocerlo.

Por lo general, junto a todo lo relativo a la cámara, su funcionamiento, y la mejor forma para sacarle partido y mejorar nuestras fotos, los aspectos relacionados con la batería, su mantenimiento, su mejor optimización y su cuidado, es el aspecto que más interés despierta dentro de los usuarios de los smartphones.

Y si bien hace no mucho hablamos sobre algunos consejos para mantener la vida útil de la batería de nuestros teléfonos, en el día de hoy os hablaremos sobre un aspecto que muy probablemente sea desconocido para muchos dentro de vuestros dispositivos Android: la carga inversa.

¿Qué es la carga inversa?

Es lógico que mucha gente desconociese la existencia de esta posibilidad, ya que es una innovación tecnológica relativamente nueva. Ya sea a través de un cable o colocando un dispositivo junto a otro, la carga inversa hace referencia a la posibilidad de cargar un teléfono mediante otro teléfono.

Una opción que hasta hace mucho parecía impensable, del mismo modo que también lo parecía la posibilidad de compartir datos móviles entre distintos dispositivos. Y lo cierto es que se trata de una posibilidad que en más de una ocasión nos puede sacar de un apuro, cuando nos encontremos fuera de casa o cuando no tengamos un cargador a mano.

En resumidas cuentas, lo que esta función busca es aprovechar la energía de un teléfono móvil, que, como requisito indispensable debe estar cargado al menos hasta un 70% de su capacidad total, para que esta energía sea transferida a un segundo dispositivo al que se le esté agotando la batería.

Como es lógico, al ser una funcionalidad prácticamente recién nacida su funcionamiento aún no es infalible y cuenta con una gran cantidad de aspectos a mejorar, como por ejemplo que los teléfonos tienen que estar en una posición muy concreta para que la carga sea efectiva, o que la potencia de carga no supera los 4W, por lo que está lejos de funcionar como una carga normal.

La carga inalámbrica, el gran aspecto a destacar

Y si bien esta carga inversa es una enorme innovación, una de las dos posibilidades es mucho más llamativa que la otra. La carga inversa a través de cable es muy útil, sí, pero es similar a la carga que podemos realizar con cualquier batería externa. Además, ¿qué ocurre si no contamos con el cable requerido para llevarla a cabo en un momento dado?

Es aquí donde cobra un gran papel la carga inversa inalámbrica, que, con casi toda seguridad, de aquí a unos años será un requisito indispensable en los teléfonos. Y todo ello gira en torno a su sencillez, ya que basta con unir nuestros dispositivos móviles en su parte trasera para que la carga comience a hacerse efectiva.

Si bien es cierto que aún posee muchas limitaciones, como que ambos dispositivos deben ser compatibles, o que es un sistema que no está aún muy depurado, por lo que, en ocasiones, puede llegar a convertirse en un proceso algo tortuoso. Sin embargo, aunque no sea con la eficacia que se les presupone a los teléfonos de alta gama, funciona.

¿Cómo puedo activarla en mi smartphone?

La única forma que existe, por el momento, para comprobar si nuestro teléfono móvil cuenta con esta funcionalidad, es hacerlo manualmente. Debemos acudir a los Ajustes del dispositivo, y una vez allí, acudir al apartado Batería, para después pulsar sobre la subcategoría Rendimiento.

Dentro de esta sección debería aparecer la opción ‘Habilitar carga inversa’, y si no lo hace, es que nuestro dispositivo aún no cuenta con esta herramienta. No obstante, aunque sea una opción algo limitada por el momento, debe ser un aspecto a tener en cuenta, ya que, de aquí a unos años, será un elemento indispensable dentro de los teléfonos móviles.