Andalucía desafía a Madrid y Barcelona en la atracción de rodajes: factura ya 140 millones al año

Tres rodajes de media al día. 1.406 producciones en total. Un volumen de negocio de más de 140 millones en un año. Estos son algunos de los datos referidos a 2022 que pone encima de la mesa Andalucía, a través de la Andalucía Film Commission y la Red de Ciudades de Cine de Andalucía, para situar el papel que la comunidad juega actualmente en el sector audiovisual en el contexto nacional. Estas cifras son cuantitativas pero también hay medibles desde el punto de vista cualitativo: dos de las tres películas finalistas para representar a España en los Oscar tienen sello (y parte de su rodaje) en Andalucía, concretamente, Cerrar los ojos de Víctor Erice y La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, esta última finalmente la seleccionada por la Academia para representar al país en los principales galardones de Hollywood.

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía Arturo Bernal; el director general de la Radio Televisión de Andalucía, Juande Mellado, el presidente de Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, y la directora de la entidad, Piluca Querol han presentado, este miércoles, en la sede central de la RTVA en Sevilla, los datos de la memoria de actividades de la AFC, entidad concebida para servir de mediadora entre productores y territorios que este 2023 celebre su 25 aniversario, en los que se ha hecho valer la fortaleza de la industria audiovisual andaluza.

El crecimiento de la industria cinematográfica y televisiva en España, sin embargo, no ha ido pareja al interés o la preocupación por realizar un retrato pormenorizado de lo que estos rodajes dejan, desde el punto de vista económico, en los territorios donde se localizan. A grandes rasgos, según Rosado, presidente también de la Spain Film Commission, la mayoría de las veces los datos son parciales por ciudades (hay informes segregados por oficinas de peso, caso de Barcelona o Madrid), pero no hay un seguimiento exhaustivo de todos los rodajes (los spots y anuncios, aunque con una categoría artística distinta, también generan negocio) y no hay una tabla comparativa entre comunidades.

Entre territorios y por volumen de atracción de rodajes, Barcelona y Madrid se sitúan como los principales territorios para estas actividades: con datos de 2021, la Barcelona Film Commission atendió unas 2.947 producciones, tan sólo 29 de ellas (las que venían de la mano de las grandes plataformas, Netflix, HBO, Primer) generaron una inversión de casi 45 millones de euros en la ciudad. En el caso de la Madrid Film Office, en 2022 se ofreció asistencia a más de 557 proyectos diferentes, lo que supone un incremento de 39,8% respecto al año anterior, aunque el cálculo económico global no ha trascendido.

De hecho, la tipología de proyectos rodados en suelo andaluz es muy diversa, y no se queda sólo en el cine: se han rodado 420 programas de televisión, ámbito a la cabeza de la lista, seguidos de 199 reportajes fotográficos. Por abajo, la lista cuenta con nueve largometrajes internacionales y cuatro producciones de videojuegos y animación.

De ahí la importancia, en aras de la transparencia y la puesta en valor, del esfuerzo que realiza la Andalucía Film Commission, que dirige Querol, con este informe anual de actividades (desde las grandes producciones internacionales al spot más modesto) que es un documento desde el que interpretar el papel protagónico de la industria andaluza en el contexto nacional y europeo.

Una industria que, así lo expone la memoria, resalta el adiós definitivo a los efectos de la suspensión de la actividad por la pandemia de la Covid-19. Por segundo año consecutivo, los datos reflejan una vuelta a la normalidad de la actividad de rodajes en Andalucía, pero con el matiz de que 2022 ha dejado un crecimiento del 5,79 % de la actividad del sector audiovisual en las ocho provincias andaluzas.

En concreto, los datos indican que el impacto económico directo e indirecto ha sido de 141.242.800 euros, lo que supone un aumento del 19,33 % respecto del año anterior, contando todos los gastos que generan las producciones en el territorio, suma que se reparte entre todos los sectores que guardan relación con las producciones audiovisuales e incrementan el total de repercusión económica en Andalucía por la industria de los rodajes a más de 1.290 millones de euros desde 2011.

Es decir, estamos hablando del volumen de negocio de todos los gastos necesarios y contabilizados en un rodaje: desde el punto de vista de la técnica, sumado a la contratación de extras y figurinistas como a todo ese coste derivado para los equipos humanos que conforman las películas en concepto de alojamientos, catering, transporte, traducción y un amplísimo etcétera. La singularidad de los gastos en la producción de un filme es tan particular, acaso, como su propio argumento.

De manera general, se refleja también una importante incidencia en el empleo relacionado con el sector, que ha experimentado un incremento de un 20,40 % respecto a 2021, llegando a picos de pleno empleo en numerosas ocasiones durante el año, pero con el importante matiz de que se muestra una imagen de estabilidad y sostenibilidad de la industria en Andalucía. Dicho de otro modo: los equipos técnicos de las películas, aunque sean internacionales, cuentan cada vez más con talento y profesionales andaluces. Por dos razones fundamentales: por un lado, abarata costes a las producciones internacionales (que contratan sobre el terreno), y por otro dan la oportunidad a la industria local de aportar, conocer e intercambiar experiencias con los profesionales de otras cinematografías y latitudes.

Por ejemplo, entre los hitos del año pasado estuvo el rodaje de la película india Pathaan, con las superestrellas Deepika Padukone y Sha Ruki, que ocupó calles de Cádiz los días 26 y 27 de marzo, dejando en la ciudad y su entorno unos 700.000 euros. Quizás la cifra no sea tan alta como la enormidad que supone la gigantesca campaña de imagen para la capital gaditana a través de su videoclip principal, que ya ha superado los 700 millones de visualizaciones. En cada uno de esos clicks, se ve Cádiz en todo su esplendor: de la plaza San Juan de Dios a los techos de las casas de la Viña, de la Caleta, a la plaza de la Catedral. Una campaña de imagen impagable para una administración pública.

El consejero Arturo Bernal ha querido incidir en “las cifras de récord” alcanzadas durante el año pasado en la comunidad, enfatizando los 1.406 rodajes, más de 23.000 empleos directos e indirectos generados y superando los 141 millones de impacto económico.

En este sentido, ha destacado que el Gobierno andaluz está comprometido con la industria audiovisual y su impulso en la financiación. “Continuamos reforzando la colaboración con el cine, que tan buenos frutos está dando: apoyando la producción audiovisual con sello andaluz, a través de ayudas directas, como los 2,3 millones convocados para producciones de cortos y largometrajes de ficción y documental. Además, este año hemos iniciado los trámites legislativos para implementar subvenciones para el desarrollo de proyectos audiovisuales y estamos gestionando las ayudas a las salas de exhibición cinematográfica”, ha remarcado en su intervención.

Por ejemplo, en materia de festivales de clase A, en colaboración con la Andalucía Film Commission, Andalucía ha estado presente en festivales como el Español de Londres, el Festival de San Sebastián, el Marché du Film de Cannes o la Berlinale; y próximamente habrá una misión inversa de localizadores de Estados Unidos y Canadá.

Para Carlos Rosado, presidente de la AFC, “hay motivos para estar satisfechos por este balance” porque “todas las piezas del audiovisual andaluz son necesarias como necesaria es la coordinación entre ellas. En lo que a nosotros se refiere somos un ente instrumental al servicio de esos fines”. “Somos conscientes de los retos del futuro. Y a eso dedicaremos nuestros esfuerzos, sabiendo que solo con una estrategia común, el esfuerzo de las administraciones concernidas, el papel esencial de la RTVA bajo la colaboración público-privada Andalucía va a ampliar su protagonismo en el audiovisual español”, ha subrayado.

De hecho, el despegue y desarrollo en las últimas dos décadas del audiovisual andaluz no se entiende sin la participación de la RTVA, ya que, además de contribuir al sostenimiento de Andalucía Film Commission, representa el principal respaldo financiero para proyectos que, desde 2019, según ha recordado Mellado, se aglutinan bajo la marca Canal Sur Produce, que está detrás de la mayoría de estos proyectos con títulos como: Cerrar los ojos, Como Dios Manda o Te estoy amando locamente. En los últimos cinco años, Canal Sur ha participado en más de 160 producciones, mientras que en los dos canales de televisión en abierto se emiten más de 400 películas al año y cientos de documentales.