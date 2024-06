Los sindicatos de Acerinox convocan una reunión online del comité de empresa para «evitar la violencia»

Los sindicatos de Acerinox han convocado una reunión online como medida preventiva ante la violencia vivida en los últimos días. La cita tendrá lugar este martes, a las 17:00 horas, para decidir si los trabajadores votarán o no el preacuerdo alcanzado el 10 de junio con Acerinox, bajo la mediación de la Junta de Andalucía. En caso afirmativo, también elegirán una fecha y una hora.

Ya hay una propuesta sobre la mesa, según informa José Hurtado, secretario general de la Federación de CCOO de Industria de Andalucía: el jueves 20 de junio, desde las 5:00 hasta las 23:00 horas.

La idea, explica Hurtado, es que vote la mayor parte de los empleados, de manera que la votación tenga legitimidad; y garantizar «que todo el mundo pueda acudir» a las urnas.

Los empleados elegirán si acceden a las condiciones recogidas en el preacuerdo. Acerinox, debido a una disminución de la demanda, prescindirá de parte de la plantilla y reducirá los turnos de producción de cinco a tres. La forma de hacerlo es lo que genera más controversia.

En el convenio que los sindicatos quieren aprobar se recoge la utilización de la figura del ERTE, no un ERE. Es decir, en momentos de caída de producción, los empleados no serían despedidos, sino suspendidos temporalmente, situación en la que la empresa garantizaría el 85% del bruto de sus salarios. Pero gran parte de los trabajadores y el sindicato ATA no aceptan esa condición.

Violencia en Los Barrios

La situación en Palmones es hostil para los sindicatos. José Manuel Rodríguez Saucedo, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) UGT en Andalucía, asegura que «el clima ahora mismo está demasiado tenso» para hacer una convocatoria presencial de los trabajadores.

Fuentes de Coordinadora explican a Economía Digital que «las oficinas de los sindicatos son aledañas a la factoría» y que los representantes sindicales reciben «amenazas físicas, empujones y peleas cada vez que alguien se acerca». Esto les ha obligado, en su caso, a tener una oficina en otro lugar del municipio.

Las palabras se van haciendo realidad poco a poco y, hasta el momento, «han rajado las ruedas con un cúter» de un miembro del comité de empresa; y «de un compañero de UGT», según manifiesta Rodríguez Saucedo.

El autor «no se sabe», indica el representante de CCOO, pero asegura que estos actos vandálicos lo que muestran es la «insatisfacción de la plantilla» con el estancamiento de las votaciones.

El portavoz de ATA, José Antonio Gómez Valencia, por el contrario, afirma que ese descontento viene de que los sindicatos quieran ceder a las condiciones del preacuerdo.

La violencia es la principal razón que se presenta para convocar la reunión de forma telemática, pero para ATA y la versión oficial es la hospitalización de un compañero que «se ha roto la tibia y el peroné», según declara Gómez Valencia.

ATA

La excepción en los sindicatos es ATA, el único que no forma parte de la convocatoria de reunión y que se opone a una votación del preacuerdo. De todas maneras, acudirán a la cita online.

Para ellos, la propuesta “no es válida”, ha aseverado Gómez Valencia. Dicho documento, mediado por la Junta de Andalucía y basado en los términos que anteriormente se acordaron con el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), desde su punto de vista, «es peor que el anterior».

Es decir, los miembros de ATA dan por válida la última votación, en la que se rechazó la propuesta de convenio colectivo que presentaba el CARL. No ven necesario que los empleados vuelvan a pronunciarse.

Pero el portavoz de ATA también asegura que, aunque sus afiliados se muestren en contra de la votación, no ven «correctos» los actos de violencia y no hacen «ningún llamamiento».