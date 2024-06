ERE en Acerinox: la Junta comunica una reunión este lunes con los empleados pero sin el comité de huelga

La Junta de Andalucía ha aceptado reunirse el lunes con la plantilla de Acerinox, con la condición de que sea para negociar un ERE y sin la presencia del comité de huelga. Así lo muestra una confirmación por email de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a la que ha tenido acceso Economía Digital.

En la asamblea extraordinaria que tuvo lugar el viernes por la mañana, los trabajadores de la fábrica gaditana de acero inoxidable solicitaron formalmente a la consejería que el interlocutor de la reunión del lunes con la Junta de Andalucía fuera el comité de huelga. Además, la solicitud incluía una negociación del convenio colectivo.

La respuesta de la Consejería ha llegado este sábado. En el email, acceden a un encuentro con los trabajadores, pero solo se reunirán con el comité de empresa para hablar de un ERE en la factoría de Los Barrios (Cádiz) o «despido colectivo», en palabras de Alberto Padilla, miembro del comité de huelga. Actualmente, la plantilla se compone de 1.800 personas.

Los trabajadores, afirma Padilla, están «estupefactos» y el domingo convocarán otra asamblea extraordinaria para decidir si asistirán o no. El comité de huelga «no acudirá» y «al menos parte del comité de empresa», tampoco, ha asegurado.

«Lo que la Junta quiere», continúa, «es que el comité de empresa vaya allí directamente y negocie con la empresa las condiciones de ese despido colectivo, el cual hemos dicho por activa y por pasiva que nunca íbamos a aceptar«.

Los empleados, que llevan en huelga desde hace cuatro meses, el viernes reforzaban sus demandas y mantenían su petición inicial: «Confiamos que la única viabilidad que tiene la empresa es el quinto turno«. Al contrario de los que la propia compañía de fabricación de acero inoxidable piensa, los trabajadores creen que la «viabilidad y la mejor productividad de la empresa» está en olvidar «la propuesta de tres turnos y volver a la de cinco».

La Junta de Andalucía, mediadora

La razón de la respuesta de la Junta de Andalucía es que esta no debe mediar en asuntos de convenios colectivos. Sus funciones, por el contrario, son funcionar como enlace entre el comité de empresa y Acerinox, a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).

Alberto Padilla opina que «la manera de proceder de la Junta supone avalar despidos masivos en Acerinox y las empresas de contratas«. Y añade: «La Junta, al hablar solo del ERE, quiere imponer el criterio de la empresa, lo que supone un grave coste en el empleo en la comarca. Va a suponer un sacrificio, tanto de puestos de trabajo de la empresa matriz, como de la contrata».

La empresa, por otro lado, lleva «cuatro años en pérdidas», aseguró a Economía Digital una fuente de Acerinox. La única solución que ellos ven viable es despedir entre los 450 y los 575 empleados, además de unos 200 de las empresas auxiliares.

La dirección de Acerinox rompió el miércoles las negociaciones con los representantes sindicales, anunciando que definitivamente no aceptarán el convenio colectivo. Las condiciones que plantean los trabajadores no se ajustan al cambio de su modelo organizativo, tal como anunciaron la semana pasada. Por lo tanto, no encuentran «ninguna razón objetiva suficiente para modificar las decisiones estratégicas adoptadas».