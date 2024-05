Estas son las empresas vascas más comprometidas con el entorno local

La categoría Entorno del Atlas de la Empresa Comprometida de Euskadi, elaborado por Economía Digital en colaboración con Sofiver, reconoce que la relación de las empresas vascas con su entorno local, económico, cultural y social es esencial para el desarrollo sostenible del mismo.

Esta categoría refleja el compromiso de las empresas con el enriquecimiento y la prosperidad, pero no solo propios, sino también de la sociedad vasca en su conjunto. No en vano, territorio y empresa están vinculados en una íntima relación que no puede ser ajena a las estrategias y gestión de las organizaciones con presencia en Euskadi.

Con el fin de evaluar este compromiso, se han identificado las siguientes variables: Proveedores locales tanto de servicios como de producción, que alcanzan una valoración media de 5,7/10 en este ámbito; expansión de mercados, que conlleva un mayor impacto en el progreso de Euskadi (valoración media de 7,4/10).

En tercer lugar, la variable Personal en Euskadi mide la proporción del personal de departamentos centrales y de producción en el territorio de la sede social. Las empresas del Atlas alcanzan una valoración media de 7,7/10. Le sigue la intensidad de la relación de las empresas con entidades de la sociedad civil (puntuación media de 5,2/10).

Por último, la categoría de Entorno mide el uso del euskera en las empresas vascas. En este caso, las empresas del Atlas alcanzan una reducida puntuación media de 3,1/10.

Colaboración con proveedores locales

La colaboración con proveedores locales es clave para el Atlas de la Empresa Comprometida de Euskadi, ya que fortalece la economía vasca, fomenta la creación de empleo local, reduce la huella ambiental asociada al transporte y promueve prácticas comerciales éticas por el conocimiento cruzado entre las empresas.

A efectos de medir esta variable, se valora el porcentaje de proveedores locales sobre el total en materia de servicios o en el aprovisionamiento de los inputs a lo largo de la cadena de producción.

Las cifras reflejan la existencia de cadenas de valor vascas de distinto alcance, en función de los sectores de actividad. Así, los sectores de energía, cemento, agroalimentario, naval y residuos son los que presentan un mayor compromiso, y, por tanto, un mayor impacto positivo en los proveedores locales.

En sentido opuesto, se sitúan empresas industriales de sectores cuyos principales proveedores de materias primas (minerales, aluminio, acero…), recurren con mayor frecuencia a otros mercados.

Sabiendo que las valoraciones por empresa en esta variable están condicionadas, en gran parte, por la estructura y especificidades de las cadenas de suministro de los sectores representados, también es cierto que una mayor cooperación empresarial e integración de las cadenas de valor en sectores con menor presencia de proveedores locales dotarán de mayor fortaleza y resiliencia a la economía vasca.

Las empresas que destacan por recurrir en mayor proporción a los proveedores locales, tanto en servicios como en la cadena de producción, son Algeposa, Cementos Lemona, Kutxabank, Arteche, Vidrala, CAF, Consonni, Biolan, Solarpack, Aratubo y Vicinay.

Localización del personal

El arraigo local de las empresas se refleja en la concentración del personal de la empresa en Euskadi. El Atlas de la Empresa Comprometida evalúa la localización del personal de los departamentos centrales y de los centros de producción, ya que el personal de distribución y comercial tenderá a ubicarse en los mercados de destino.

Los porcentajes del personal de producción que se localiza en Euskadi son menores que los correspondientes a unidades centrales, en coherencia con la localización de unidades productivas, tanto en el mercado nacional como internacional.

A la vista de esas consideraciones, los resultados del Atlas son datos positivos y probablemente tiendan a reforzarse.