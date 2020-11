11.420 euros y es tuyo. El Peugeot más deseado está de oferta. Y es de las gordas

25 de noviembre de 2020 (10:50 CET)

Peugeot lleva muchos años siendo una de las principales marcas en nuestro país. Y una de las razones de ello es su habilidad para identificar las tendencias del mercado. Evidentemente los galos apostaron hace ya un tiempo por los SUV, y de hecho han conseguido ubicar a sus 2008 y 3008 entre los más vendidos en sus respectivas categorías.

Eso sí, no porque los SUV centren ahora la atención de muchos los franceses han dejado de apostar por modelos que históricamente siempre han funcionado en nuestras carreteras. Y el Peugeot 208, uno de los utilitarios clásicos en España, es un buen ejemplo de ello.

Un 208 que ha estrenado generación recientemente, que se muestra como uno de los de los utilitarios con diseño más atrevido y deportivo del mercado y que llega ahora con una oferta que no va a hacer otra cosa que ayudarle a seguir sumando ventas de forma descarada.

La oferta del Peugeot 208

Entre otras cosas porque su precio de partida incluyendo todas las promociones es ahora de 11.420 euros. Una cantidad que, evidentemente, puede catalogarse como un auténtico chollo teniendo en cuenta lo bien dotado que llega de serie este 208.

Su motor no es otro que un gasolina 1.2 PureTech de 75 caballos de potencia que fija su media de consumo en 4.1 litros a los cien kilómetros. Es obvio que no estamos ante una mecánica que vaya a elevar las pulsaciones de sus conductores, pero también lo es que es un motor que rinde más que bien si no se le exige demasiado.

En cuanto a su equipamiento, llega con lo justo para que no echemos nada de menos. Eso sí, si lo que queremos es contar con lo último en tecnología de Peugeot, deberemos obviamente ir a por los acabados superiores.

Un 208 que se posiciona como un serio rival para modelos como el Seat Ibiza, el Opel Corsa o el Renault Clio, y que, con esta oferta, tiene ya mucho ganado.