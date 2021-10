Amazon tiene la solución que arrasa en valoraciones para mantener la vitrocerámica como los chorros del oro

Cada día cocinamos más en casa y le damos un mayor uso a los electrodomésticos. Como por ejemplo, la vitrocerámica o inducción. Para alargar su vida útil hay que cuidarla y para ello existen dos productos que son indispensables. Por un lado, el líquido vitroclen. Echaremos solo unas gotas y pasaremos una servilleta. Quedará totalmente brillante. Y por otro, la rasqueta para vitrocerámicas con el fin de extraer las manchas difíciles, generalmente alimentos secos.

En Amazon encontramos esta que obtiene el certificado de “Amazon’s Choice” por su buena valoración y su éxito en ventas. Es considerada la mejor rasqueta para vitrocerámicas por los compradores de Amazon.

Actualmente, además, se puede encontrar rebajado. De 11,95 euros a 9,95 euros (un 17% menos). Cuenta con una puntuación de 4’6 sobre 5, una distinción de excelente basada en más de 3.300 opiniones, casi todas ellas positivas.

Evita arañazos y limpia con facilidad

Esta rasqueta es uno de los productos más prácticos. Su mango ergonómico se agarra con facilidad para una buena utilización. Permite la limpieza sin arañazos.

Un artículo altamente seguro, especialmente si hay niños pequeños en casa. La cuchilla se puede guardar una vez utilizada. De esta forma evitaremos cualquier corte innecesario. Además, remplazarla por otra cuando ésta está muy desgastada es sencillo gracias a la función mecánica única.

Este rascador está fabricado con materiales de calidad, además impresiona por su alta productividad. Con esta cuchilla no se resistirá ningún tipo de suciedad. Eliminarás cualquier mancha de alimentos con mucha facilidad, sin necesidad de tener que hacer fuerza.

Y lo mejor, no solo sirve para vitrocerámicas. También se puede usar para vidrio, baldosas, mosaicos, todo en uno. Limpiarás muy rápido y con eficacia.

Este producto contiene 4 cuchillas de repuesto resistentes hechas de acero inoxidable endurecido integradas en el mango.

Sus clientes están encantados por la facilidad con la que se elimina la suciedad

“Muy buena compra. Lo que más me gusta es que a la hora de guardarlo, la cuchilla se queda dentro(como un cúter) no como en la mayoría que he comprado anteriormente que se queda fuera y corres el riesgo de cortarte cuando metes la mano en el cajón o de que se parta. Hace bien su función. Y me encanta el compartimento que tiene para guardar las cuchillas de repuesto. La entrega muy puntual. Lo recomiendo”, nos explica una clienta.

“Limpié la placa de inducción en cuanto llegó el producto porque cocinando se quedaron incrustadas partes quemadas por una sartén de no muy buena calidad, sin hacer mucho esfuerzo y con cuidado, fui rascando y salió todo. Me parece importante el agarre, al tener la carcasa de plástico y por la forma de la estructura, así como el hecho de tener 4 cuchillas de repuesto en el interior del mismo rascador. He tenido anteriormente las que son completamente de metal, y por eso, recomiendo esta otra”, nos explica otra.

