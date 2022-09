Este bolso de Zara es la pieza perfecta esta temporada: por su diseño y su color

Volver a la rutina tiene su parte positiva y su parte no tan positiva. El volver a madrugar, la rutina entre semana y el volver a tener responsabilidades pueden ser un bajón. Pero al mismo tiempo esa rutina también hace que cojamos el fin de semana con muchas más ganas. En septiembre también vuelven los planes con amigas, los viernes de salir a cenar y los sábados de fiesta, escoger un bolsito mono y subirse a unos taconazos (o zapatos planos monos, hay que aguantar toda la noche).

¿Qué tiene que tener un bolso perfecto para un look de noche? Lo más importante es el tamaño: ha de ser pequeño pero que por lo menos quepa el móvil y las llaves. O los amas o los odias. Algo así pasa con los bolsos mini. Porque si te somos sinceras, no siempre son tan prácticos como parecen. Eso sí, cuando encuentras el bolso mini perfecto, todo cambia.

Nosotras lo hemos encontrado, se trata de este bolso de Zara que hemos fichado a través de su página web. Es un bolso todoterreno que puedes llevar cómodamente en la mano o en modo bandolera.

Bolso mini de Zara

Este diseño de Zara tiene personalidad propia y es tan derrochadora que podemos llevarlo con cualquier look sin necesidad de más complementos. El bolso en cuestión tiene una silueta cuadrada, con solapa y doble asa, asa de mano con detalle de flores decorativas y asa estraíble y ajustable para cuando estemos más perezosas.

Puedes encontrarlo en tres colores: malva, negro y ocre, los tres muy acordes a la temporada de otoño. Está diseñado en piel sintética con un toque de mate que lo hace perfecto para cualquier ocasión sin llamar mucho la atención. La buena noticia es que esta joya no solo no cuesta una fortuna, si no que además es baratísimo, lo encontramos a la venta en Zara por solo 39,95 euros.