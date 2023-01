Carrefour nos echa un cable para ahorrar espacio en nuestra ducha con su invento más práctico

Es irrefutable el hecho de que, a la hora de decorar nuestro hogar, existen algunas estancias de nuestro hogar más complicadas que otras. Ya sea por motivos de accesibilidad, de funcionalidad o espacio, en algunas habitaciones tenemos que hacer auténticos malabares para crear una decoración efectiva. Y sin lugar a dudas, el baño es una de ellas.

Se trata de una estancia que, por lo general, suele contar con unas medidas más reducidas que otras como el salón o la cocina, y en muchas ocasiones, con el trajín de personas, puede llegar a costar mantener el orden. No obstante, existen algunas soluciones, como puede ser esta de Carrefour, de la que os hablaremos hoy.

Carrefour convierte tu ducha en un espacio más adaptable

Sin ir más lejos, la ducha es uno de esos espacios en los que es imprescindible contar con un gran número de accesorios: gel, champú, esponjas… Y si esta ducha no cuenta con un espacio lo suficientemente grande, puede llegar a ser un problema. No obstante, un problema que ahora tiene una solución sencilla y efectiva, que no es otra que la estantería telescópica de Carrefour.

La estantería telescópica para ducha, disponible en Carrefour.

Una estantería cuya principal ventaja, como es lógico, es su adaptabilidad. Cuenta con un total de cuatro baldas que podemos mover a nuestro antojo con el objetivo de tener más a mano cualquier elemento de esta ducha. Unas baldas triangulares que tienen unas medidas de 28x20x9 centímetros, con un diseño de rejilla que permite que el agua pase sin que se caigan las cosas.

Su otra gran ventaja es la sencillez con la que cuenta, ya que un detalle muy importante es su instalación a presión, que significa que no es necesario utilizar taladros para colocar esta estantería en nuestra ducha. Algo ideal si no queremos agujerear las paredes de nuestro hogar, o, directamente, estamos de alquiler en un piso que no es nuestro.

Un producto que llega para sacarnos de un apuro en una de las estancias de nuestro hogar en las que solemos tener más problemas a la hora de crear un espacio accesible. Una estantería que simplificará cualquier tarea que tengamos que realizar en la ducha, y que podréis encontrar de forma exclusiva en la página web de Carrefour por un precio total de 43,99 euros.