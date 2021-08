Carrefour tiene un molde para hacer Calippos en casa como los de Frigo

Sabemos que se acaba el verano, pero no desesperes, todavía queda un mes de calor. Puedes disfrutar de la piscina, la playa o las terrazas. Muchos aún están de vacaciones, aunque ya tan solo les queden dos semanas. En pocos días se acaban las rebajas y hay que ponerse manos a la obra con la vuelta al colegio y a la rutina. No obstante, no vamos a pensar en lo que está por llegar y vamos a vivir el ahora.

Y ahora mismo nos encontramos en la estación favorita de la mayoría. Esta semana llega a la península una importante ola de calor que hará subir la temperatura en muchos puntos hasta los 40 grados. Incluso en el norte rondarán los 30 grados. Estos días no se salva nadie. Así que lo importante es no salir a la calle en las horas puntas, buscar la sombra, hidratarse durante todo el día, beber un mínimo de dos litros de agua y puedes ir a la playa o la piscina, pero siempre con protección y evitando las horas de máxima radiación.

Una vez hemos cumplido con estos consejos vamos a reconocer que a veces también nos gusta refrescarnos con un helado. Los indispensables del verano. Sin embargo, si nos estamos cuidando es cierto que no es el mejor alimento, pero un día es un día. ¿Quién se puede resistir a un helado fresquito? Hemos llegado a la operación bikini, así que ya no pasa nada por tomarte uno o dos.

Tu helado hecho en casa con Carrefour

Y lo mejor, Carrefour tiene un truco que te va a encantar, especialmente a los más pequeños de la casa. A partir de ahora con el molde para polos podrás hacer tus propios helados en casa.

“Molde de polo silicona. Pack de 2 unidades Molde para hacer polos y helados en casa. Este verano ten siempre polos en el congelador y refréscate con unos deliciosos helados casero”, informan desde Carrefour. Se rellena, se congela y ya tienes tu Calippo listo.

Estos moldes son muy económicos. Tan solo se venden de forma online. Se pueden encontrar dos unidades por 2,52 euros.