Carrefour tiene una novedad que te ayudará a ahorrar cientos de euros en la peluquería

En Carrefour son conscientes de que, a diferencia de lo que ocurría hace años, las cadenas de supermercados cuentan actualmente con un catálogo de productos mucho más variado y amplio que el que tenían hace unas décadas, cuando lo habitual era encontrar en sus tiendas o bien productos de alimentación o productos de limpieza.

Ahora en Carrefour, Lidl, Aldi o Alcampo se puede encontrar casi de todo. Y esa apuesta por ampliar su catálogo es lo que ha llevado a la cadena francesa a comercializar un producto que, puede ayudar a muchos y muchas a ahorrar cientos de euros en cuanto al gasto en la peluquería.

Y es que no es otro que el cepillo cubre canas instantáneo de L’Oreál Paris, un cepillo que, como su propio nombre indica, cubre las canas al momento. Un cepillo que también está a la veta en Amazon, como bien podemos ver en este enlace.

En la web de Carrefour dejan muy claro cuál es el propósito de este cepillo: “Un pincel ultra-peciso, para una cobertura ultra-precisa. Una fórmula mágica, en una cremosa textura, con pigmentos que se funden con tu color. No gotea, no se enreda”.

En la cadena de supermercados francesa podemos encontrar diferentes variedades de este producto: para cabellos castaño oscuro, rubio, rubio claro y negro. Todos, evidentemente, tiene el mismo precio: 7,85 euros.

Es evidente que este producto no cubre las canas de forma permanente, no es un tinte. Sin embargo, sí que nos pude sacar de un apuro en según qué momentos y ahorrarnos así unos cuantos euros en visitas a la peluquería que ya no serán necesarias.

Seguro que, a este precio, serán muchos y muchas los que, al menos, se harán con uno de ellos para tener siempre una solución instantánea para cubrir sus canas.