La chaqueta acolchada estampada de Springfield está rebajada y tendencia esta temporada

Lo sabemos. Todavía estás disfrutando de la temporada estival y no quieres pensar en que en algún momento tendrás que volver a la oficina ni en que los días se acortarán. Tranquila, no es nuestra intención. Sin embargo, sí lo es el que comiences ya a construir un armario de otoño que está a la altura de las nuevas tendencias.

Probablemente, el entretiempo sea la época del año en la que nos resulte más complicado acertar con un look a la primera. Y no porque no sepamos cuáles son las tendencias o lo que nos sienta mejor, sino porque es difícil elegir la ropa que más se adaptará a los cambios de temperatura. Para que puedas lucir los outfits que quieras cuando comienza a hacer fío, lo mejor es contar con chaquetas.

Hemos fichado para ti la chaqueta que se va a convertir en objeto de deseo de las influencers de moda este otoño. Se trata de una chaqueta acolchada con cuello estilo mao y cierre con cremallera y tapeta con botones.

Chaqueta Les Fleurs de Springfield

Una chaqueta oversized que juega con un estampado floral de lo más primaveral para dar ese toque de alegría a tus prendas mas neutras. Esta chaqueta acolchada resulta ideal para tu día a día, sobre todo si llueve.

Si bien los meses más fríos del año acostumbran a estar protagonizados por los colores que dominan también en el paisaje de esta estación, -como marrones, grises, negro o verdes oscuros-, este año los diseñadores de moda han optado por una paleta de colores en clave optimista, llamativa y exuberante, mas propia, en muchos casos, de la moda estival.

Es una gran opción para un look más romántico y favorecedor. El diseño es amplio, de corte relajado. Tiene mangas largas y cuello redondo. Su precio es de 71,99 euros, rebajada a un 20% en la página web de Springfield.