El desayuno de 2 euros de Mercadona que vuelve locos a los más golosos

En el ámbito de la alimentación, podemos recurrir a un sinfín de lugares con el objetivo de encontrar todo tipo de alimentos con los que desayunar, comer, o cenar. Sin embargo, la realidad es que son muy pocas las plataformas capaces de hacer frente a Mercadona, principalmente, cuando hablamos en términos de variedad y calidad de sus productos.

El catálogo de la cadena valenciana cuenta con opciones pensadas para satisfacer a personas con todo tipo de gustos o necesidades alimenticias. Es por ello que podemos toparnos con una amplia oferta tanto en lo referente a alimentos dietéticos como en lo que atañe a productos enfocados a aquellas personas que no les importa saltarse la dieta de vez en cuando.

De hecho, es el medio al que suelen acudir los más golosos cuando buscan algún dulce con el que completar su despensa. Y es que la oferta de este tipo de productos en Mercadona parece no tener fin. Desde aquellos productos enfocados a los postres, hasta otros perfectos para complementar nuestro desayuno, como es el caso del producto que os hablaremos hoy.

Endulza tu desayuno de la mano de Mercadona

Y es que entre los muchísimos productos de pastelería que ofrece el supermercado de Juan Roig, hay algunos que están especialmente señalados por encima del resto en lo que se refiere a los pecados culposos favoritos de los más golosos. Y uno de ellos son las magdalenas al cacao de Hacendado con las que podemos toparnos en los lineales de Mercadona.

La magdalenas de cacao de Hacendado, disponibles en Mercadona.

Un producto que destaca por ser el complemento perfecto para los amantes del chocolate, desde los más pequeños de la casa hasta los adultos, y que es perfecto para acompañar cualquier desayuno, merienda, o sobremesa, siendo el complemento idóneo para cualquier taza de café o leche con cacao.

Entre sus ingredientes podemos toparnos con azúcar, harina de trigo, huevo líquido pasteurizado, aceite de girasol, polvo de cacao desgrasado, glicerina, almidón modificado, suero de leche en polvo, gasificantes, emulsionantes y aromas.

Por otro lado, en lo referente a sus valores nutricionales, sobra decir que no estamos ante un producto apto para consumir de forma asidua en cualquier dieta. Sin embargo, con moderación, no tiene por qué crear un gran perjuicio en nuestra alimentación. Por ejemplo, el aporte calórico por cada unidad, de 41 gramos, es de 182 calorías, por lo que, consumido con responsabilidad, este producto no aumenta en exceso este aporte.

Un producto de Hacendado que demuestra el cuidado de Mercadona hacia sus clientes en absolutamente todos los ámbitos, de la mano de este dulce que podemos encontrar en bolsas de 350 gramos por un precio de tan solo 2 euros.