El conjunto de top y pantalón de Zara estilo traje ideal para tus eventos de verano

Aunque la primavera es una de las épocas más populares del año en lo que respecta a eventos, el verano tampoco se queda atrás. Ahora que junio ha dado comienzo es el momento ideal para reforzar el lado más elegante de nuestro fondo de armario y Zara podría convertirse en tu gran aliado.

Ya sabemos que los total look están a la orden del día, ese tipo de conjuntos generalmente de dos piezas que las cadenas y marcas de ropa lanzan al completo para que no tengas que pensar con qué combinarlos. En esta ocasión Zara ha conseguido llamar nuestra atención con un total look de top y pantalón, estilo traje de lo más elegante.

Top palabra de honor con lino

La parte superior de este conjunto se trata de un top confeccionado con tejido en mezcla de lino con un bonito escote tipo palabra de honor y unos funcionales bolsillos con solapa en delantero. Cuenta con un cinturón con lazada en mismo tejido y cierre con cremallera oculta en costura. Está disponible en tono beige a un precio de 59,95 euros.

Pantalón con cintura a contraste de lino

Para conjuntar con este top, Zara se ha decantado por un pantalón confeccionado con tejido en mezcla de lino. Es de tiro medio y con cintura combinada a contraste. Cuenta además con unos bolsillos laterales y cierre frontal con cremallera, botón y gancho metálico. Está disponible en el mismo tono beige a un precio de 59,95 euros.

Un conjunto tan estiloso como elegante que no solo sienta genial, sino que además viste muchísimo y podrás combinarlo fácilmente con unas sandalias de tacón o unas cuñas de rafia. Es la propuesta ideal para tus eventos de verano, un total look que no puede faltar en tu fondo de armario, ¡no lo dejes pasar!