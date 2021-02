Las botas más clonadas de Bottega Veneta llegan a Zara por 39,95 euros

Entre el calzado que ofrece en su catálogo la firma de moda Bottega Veneta, están las Bounce Boots. Unas botas que se han convertido en un icono de la marca. Están entre las más solicitadas y vendidas. Y también entre las más clonadas por marcas low cost. Por ejemplo, por Zara, que además las vende a un precio muy inferior.

Las Bounce Boots son unos botines con cordones y suela gruesa. En la parte superior están elaboradas con piel de becerro cepillada, mientras que cuentan con una trabilla de cuero en la parte trasera. Lucen una punta redondeada y voluminosa, y un ribete exagerado con costuras en contraste. La suela es de goma con textura. Y pueden combinarse tanto con looks elegantes como informales.

Bounce Boots de Bottega Veneta

Así son las Bounce Boots

Están disponibles en tres colores: negro, ébano y beige. Y las tallas van desde la 34 hasta la 41.

El precio de las Bounce Boots de Bottega Veneta, no obstante, no es para todos los mortales. En internet el precio no baja de los 790 euros.

Bounce Boots de Bottega Veneta

Zara imita las Bounce Boots de Botega Veneta y las vende por menos de 40 euros

Las que sí tienen un precio más asequible son los Botines planos con suela en contraste, una imitación de las Bounce Boots de Bottega Veneta, pero que están disponibles a un precio más razonable. Por 39,95 euros son tuyas.

Botines planos con suela en contraste de Zara

En el caso de los botines de Zara, solo están disponibles en color negro, mientras que las tallas disponibles van de la 35 a la 42.

Estas botas también cuentan con una suela con textura. Se diferencian de las de Bottega Beneta en el cierre. Mientras las originales tienen cierre por cordones, en este caso es con cremallera interior. Además, cuentan con un tirador trasero para facilitar la entrada del pie. Y también con un tacón de 5 cm.

Botines planos con suela en contraste de Zara

En su interior lleva una plantilla técnica flexible de espuma elaborada con látex, lo que le ofrece un mayor confort al usarlas.