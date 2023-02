Zara sabe el poder que tiene una espalda bonita, por eso ha creado estas camisas

Nos enamoramos de los detalles que vemos en la ropa a simple vista, pero en muchos casos hay mucho más detrás, y nunca mejor dicho. Es exactamente el caso de algunas de las camisas que nos ofrece Zara, que son preciosas por ambos lados, ya que es su espalda la que esconde parte de su encanto.

Encontramos mucho más que la típica camisa blanca con la que crear nuestros looks de oficina, estas opciones no distinguen entre colores o acabados, solo pretenden ofrecernos diferentes opciones para que nunca nos sintamos estancadas en los básicos, siempre dispuestas a dar un toque nuevo a nuestro look. En este caso, tenemos que mirar hacia atrás para llevarnos la sorpresa final.

Camisa satinada capa Zara

Estamos seguras de que tienes miles de camisas blancas en tu armario, pero lo cierto es que no hay dos camisas blancas iguales y esta de Zara es prueba de ello. Tiene detalles similares como un cuello de solapa y mangas largas con puños, pero eso no es todo.

La parte delantera es clásica, aparte del largo del producto que es cropped, pero en la parte trasera encontramos unos lazos que te ayudan a ajustar la camisa y potencia el efecto a capas. Así sumamos estilo y volumen a partes iguales y conseguimos un look alucinante por 22,95 euros.

Camisa satinada Zara

De no ser por el cuello, esta camisa se podría considerar igual por delante y por detrás, ya que en ambos lados encontramos la tradicional hilera de botones que va desde el escote hasta el bajo. También cropped, pero en esta ocasión destaca por su color negro y su acabado satinado.

Por 22,95 euros podemos llevarnos a casa una blusa con cierre frontal y en espalda con botones, con cuello solapa, manga larga abullonada y puños. Una vez más vemos cómo puedes usar el detalle de la espalda para agregar un tono diferente a los atuendos perfectos.

Camisa popelín espalda descubierta Zara

No tiene nada que ver con las demás. Esta camisa de popelín puede resultar básica a simple vista, pero los detalles que tiene en la parte trasera la hacen única. Cuenta con una espalda abierta y ajustable gracias a un cordón elástico que se puede ajustar con un stopper. El precio es de 29,99 euros y está disponible en tallas de la XS a la XXL.