Lefties tiene la prenda estrella de la temporada: los pantalones de cuero ‘culotte’

El uso de culottes no se limita a una temporada en particular, pero las razones por las que los usamos pueden variar según la temporada. En primavera son la alternativa perfecta cuando no queremos llevar faldas pero queremos la frescura que le exigimos a las prendas que llevamos en las estaciones más calurosas. Para la temporada otoño-invierno, pueden suponer un cambio total de imagen, una alternativa al pantalón tradicional porque, como bien sabes, lo importante son los detalles.

Si a esto le sumamos el éxito de la ropa de cuero, ya sea natural o sintético, es innegable, y las tiendas de moda low cost llenan sus estantes con novedades en este tejido de moda. Como ha hecho Lefties, que ha lanzado este pantalón culotte efecto piel.

Pantalón culotte efecto piel Lefties

Se trata de unos pantalones de tiro alto con dos bolsillos traseros que además estilizan tu figura y se cierran en la parte delantera con botón y cremallera a juego. Unos pantalones que además tienen un diseño culotte, que también es otra de las tendencias de este año y un tejido efecto piel.

El equipo de diseño de Lefties creó este pantalón en dos colores diferentes para que elijas el diseño que más te gusta. Lo tienen a la venta en un color camel medio que en contraste contrastado con blanco o negro queda ideal.

También tienen lila, un color original de pantalones, que puedes combinar fácilmente con básicos como el rosa, el blanco o el negro. Se vende a un precio imbatible de tan solo 20 euros, por lo que si no te puedes decidir sale bastante económico adquirir las dos prendas a tu armario.

Su tejido es muy cómodo y lo puedes encontrar en las tallas 34 a 42, por lo que es especialmente adecuado para cada figura. Date prisa en comprar antes de que se agote porque cualquier cosa que tenga el efecto piel se convierte en un auténtico éxito.