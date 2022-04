Lidl trae tu parque favorito a tu jardín con este producto

La llegada de la primavera ha traído consigo el inicio de un cambio en las temperaturas. Un hecho que, año tras año, supone un cambio en las rutinas de adultos y niños. Y en supermercados como Lidl son conscientes de ello, motivo por el cual su extensa oferta cada vez se adapta más a la época veraniega.

En el caso de los niños, cuando el sol comienza a asentarse como un elemento inamovible y los días se alargan, las visitas al parque se convierten en una constante tarde sí y tarde también. Algo que, atendiendo a algunos casos particulares, podría convertirse en un problema.

Ya sea por un problema de distancia, o que por motivos de trabajo los padres no puedan llevar a los niños al parque tanto como les gustaría, no siempre es posible pasar las tardes bajo el sol jugando en los columpios. Sin embargo, Lidl ha decidido que, si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma.

El tobogán dos en uno que encantará a los más peques

Y es que, aunque parezca complicado, Lidl ha encontrado la fórmula para llevar el parque a tu jardín. Algo que ha conseguido gracias al tobogán Smoby¸ que se convertirá en el compañero perfecto de los pequeños esas tardes que no pueda ir al parque y tenga que divertirse en su propio jardín.

El tobogán Smoby, disponible en Lidl por 69,99 euros.

Se trata de un sencillo tobogán de plástico, cuyas medidas abarcan 68x100x159 cm, lo que convierte a este tobogán en un instrumento fácilmente adaptable a cualquier zona de nuestro hogar, incluso si quisiéramos ubicarlo en una zona interior.

Con una edad recomendada entre los 2 y los 5 años, este tobogán es una herramienta perfecta para que los pequeños de la casa pasen horas y horas lanzándose una y otra vez. Su colorido aspecto y su longitud de rampa de 150 centímetros lo convierten en un juguete que desde un primer momento entrará por los ojos a los niños.

Se trata de un tobogán seguro, ya que cuenta con peldaños de escalera antideslizantes, y cuenta con una barandilla en su escalera, además de una base bastante ancha, en busca de obtener una estabilidad óptima y evitar caídas no previstas, por lo que los padres pueden estar tranquilos.

Además, este tobogán de Lidl se trata de un producto 2 en 1, ya que cuenta con una conexión de agua la cual podemos vincular a la manguera de nuestro jardín, por lo que podemos transformarlo en un tobogán de agua.

A día de hoy, lo podemos encontrar en la web de Lidl rebajado de precio, ya que de los 79,99 euros que indican su precio original, ahora podemos encontrarlo por tan solo 69,99 euros, siendo una oferta perfecta para un producto que será el favorito de los pequeños este verano.