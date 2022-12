Lidl tiene el regalo perfecto para triunfar en cualquier amigo invisible por menos de 20 euros

La inminente llegada de la Navidad es sinónimo de muchas cosas. Más allá del espíritu navideño, esta época se caracteriza por las calles repletas de luces, los churros con chocolate, los puestos de castañas en la calle, y, como no, los regalos. Simplemente basta con echar un vistazo a la publicidad a todos los niveles, que se llena de anuncios o catálogos, generalmente de juguetes, para que los más pequeños elijan lo que quieren estas Navidades.

Ya sea por Papá Noel, con motivo de celebración de la llegada de los Reyes Magos, o simplemente por un amigo invisible entre familiares o amigos, es una época en la que todos tenemos que acudir en más de una ocasión a comprar cualquier detalle a plataformas como Lidl. Plataformas que, por su parte, adaptan sus catálogos a estas fechas.

Lidl tiene el juego definitivo para cualquier persona

No obstante, puede ocurrir que, después de comprar una ingente cantidad de regalos, nos quedemos sin ideas. Ya sea porque hemos agotado nuestra creatividad, o porque no conocemos en exceso los gustos de la persona a la que le regalamos. Sin embargo, en Lidl tienen un comodín que no falla en estas ocasiones: la colección de 10 juegos en 1.

La colección de juegos 10 en 1, disponible en Lidl.

No cabe duda de que los juegos de mesa son una gran opción para este tipo de ocasiones: le gustan a todo el mundo, y son la forma idónea para solventar el aburrimiento en los ratos muertos. Pues bien, este producto de Lidl no hacer referencia a un juego de mesa, sino a un total de diez, entre los que se encuentran: el ajedrez, las damas, el backgammon, mancala, tres en raya, las damas chinas, serpientes y escaleras, el parchís, el solitario y el pase.

Lo más probable es que al escuchar esto, una duda se haya agolpado sobre tu cabeza: el espacio que este conjunto puede ocupar. Poco tiene que ver esto con la realidad, ya que esta colección de juegos viene de forma compacta en una caja que ocupa unas medidas aproximadas de 32x15x32 centímetros, por lo que encontrar un sitio en el que guardarlo no será en absoluto un problema.

Una colección de Lidl que llega no solo para ser un salvavidas a la hora de matar los ratos muertos jugando a cualquier cosa durante estas Navidades, sino que, además, también es perfecto para sacar de un apuro a todos aquellos que se hayan quedado sin ideas respecto a los posibles regalos. Todo ello de la mano de una colección que encontraréis en la web de Lidl por solo 19,99 euros.