Lidl te convierte en el rey o reina del verano con un capricho ‘low cost’ para ver la playa desde el mar: está arrasando

Aunque este verano no te acabe tocando el Cuponazo de Verano de la ONCE, serás el rey o la reina en agosto si decides aprovechar la oportunidad que te brinda Lidl y que te contamos a continuación. Ir a la playa ya nunca más será lo mismo. De hecho, no querrás ir a otro sitio.

Esto es gracias al bote hinchable que puedes encontrar en la cadena de supermercados alemana estos días a un precio increíblemente bajo. Y es que solo te costará 49,99 euros.

Lo único que debes tener en cuenta es que solo está disponible a través de la página web de Lidl, con lo que tendrás que añadir otros 3,99 euros en concepto de gastos de envío.

Así es el bote hinchable a la venta en Lidl

Este bote cuenta con un sistema compuesto por tres cámaras de aire que se inflan mediante la válvula de tapón que encontrarás en la base de la cámara inferior. Ello, además, permite un deshinchado muy rápido y cómodo.

Este bote es muy manejable. Y para tu seguridad y la de los más pequeños que vayan a bordo, este bote cuenta con una estructura con proa y paredes elevadas que hará muy difícil que te caigas. A no ser que sea intencionado, pues con olas de calor como la de esta semana no podrás evitar darte un chapuzón.

Este bote a la venta en Lidl lo fabrica Crivit, proveedora habitual de la multinacional germana. Y está elaborada con plástico resistente de alta calidad, al agua salada, al aceite, al ozono y a las bajas temperaturas.

Sus medidas son de 272 x 130 x 56 cm y su peso es de 260 kg. Además, cada caja incluye dos remos de aluminio de 155 cm con palas reforzadas que se adaptan mediante un sistema de clic. Y se completa con un cordel de seguridad y un asa para facilitar el transporte.

Por último, incluye una bolsa de transporte con cierre autoadherente para que puedas guardar los objetos de valor como el móvil o la cartera.