Mango da en el clavo y lo coloca en los más vendido en España en apenas una semana: nueva tendencia para otoño

Nos encontramos en una época difícil, la de entretiempo. No sabemos que ponernos. De pronto un día nos hace calor, como otro bajan de forma drástica las temperaturas y nos apetece abrigarnos. Tan rápido nos hace falta una chaqueta como nos sobra. Por eso, hoy te vamos a presentar una nueva prenda para este otoño que ya le puedes dar utilidad en estas últimas semanas de verano.

Toca volver a la oficina y no se puede hacer de cualquier forma. No está bien visto aparecer con chanclas, un mini short y una camiseta. Hay que ir elegantes y que mejor forma que aparecer el primer día con este mono cruzado de lazo que han popularizado todas las influencers este verano.

El mono cruzado con lazo de Mango es la prenda más vendida de la semana

Mery Turiel fue quién popularizó este tipo de vestidos. Es una opción muy elegante a la par que fresquita y cómoda. En inspiración al atuendo de la influencer, Mango ha sacado a la venta un nuevo mono cruzado a lazo que es toda una sensación.

Pertenece a la nueva temporada de otoño 2021, así que no lo encontrarás de oferta. No obstante, no desesperes porque su precio es apto para todos los bolsillos, ya sabes que Mango es una marca ‘low cost’. Hazte con este traje por solo 49,99 euros.

Está disponible en azul y en negro. Disponible en todas las tallas, desde la XXS a la XXL. Ahora mismo hay tallas tanto online como en tienda, pero algo nos da que se van a agotar muy rápido.

¿El motivo? Mango tiene una sección en su web llamada Best Sellers, donde enseña los productos más vendidos y como curiosidad esta semana este mono cruzado se encuentra en primera posición en color azul, es decir, que es la prenda más vendida. En tercera posición encontramos el mismo modelo en negro. Así que gusta y mucho.