Mercadona gana la batalla con la mejor pizza de España según la OCU

Las pizzas de supermercado no están entre las mejor consideradas por los consumidores. Los más puristas de este alimento las prefieren de restaurante, donde presuntamente las preparan al momento. Y si es italiano y las hacen en un horno de leña, mejor. No obstante, no sería justo poner la cruz a las pizzas que puedes comprar en el ‘súper’, ya sean frescas o congeladas. Y es que realmente se pueden encontrar pizzas muy, muy ricas.

Tanto es así que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un ranking con las mejores pizzas que puedes comprar en el supermercado. Y vale la pena echarle un vistazo.

Casa Tarradellas hace doblete en el podio

Para elaborar el listado, la OCU ha tenido en cuenta el etiquetado, donde deberían aparecer los ingredientes y los valores nutricionales; la calidad de los productos usados para su manufacturación; y la cantidad de aditivos que contienen, pues ello mide en gran medida la calidad de lo que estamos consumiendo.

Dicho esto, cabe decir que las dos primeras pizzas son de Casa Tarradellas, que se venden en varios supermercados. Concretamente las de jamón y queso y la 4 quesos, con precios que oscilan entre los 2,59 a los 2,66 euros.

Mercadona tiene la mejor pizza de España

No obstante, si solo tenemos en cuenta las pizzas exclusivas que vende cada supermercado, Mercadona se lleva la palma. Porque la pizza de Mercadona ocupa el tercer lugar de la lista de la OCU, pero es la primera de marca blanca que encontramos en el top 5.

Concretamente, la pizza fresca de jamón y queso de la marca Hacendado. Es una de las mejor valoradas gracias a su sabor, la alta calidad de sus ingredientes y el equilibrado nivel nutricional. Cabe decir, además, que elaboración corre a cargo de Casa Tarradellas, con lo que teniendo en cuenta el listado de la OCU, podemos decir que a mejor pizza España es la misma que la de Mercadona. Y que estaremos haciendo una compra segura. Está muy bien valorada por los clientes. Y no solo es la más buena, sino que también es de las más baratas. Solo cuesta 1,99 euros.

La cuarta posición la ocupa la pizza Auchan, de la marca Alcampo, disponible a un precio de 1,85 euros. Una pizza que se basa en gran parte en jamón york, queso, y tomate natural como ingrediente a destacar, que le aporta a la pizza un toque fresco y un sabor distinto que encantará a los amantes de las hortalizas.

El último lugar de este top 5 realizado por la OCU lo ocupa la pizza Palacios Masa Fina Jamón y Queso, una pizza cuyo precio oscila entre los 1’5 y los 2’5 euros, en función de su tamaño, y que evidencia la supremacía de la pizza de jamón y queso como la favorita de los clientes muy por encima del resto. Opciones perfectas para esos días en los que no te apetece cocinar, y tan solo tienes que utilizar un golpe de horno para disfrutar de una deliciosa comida.