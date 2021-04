Mercadona ‘ficha’ a Mickey Mouse y Minnie: novedad

Los clásicos nunca mueren. Aunque la factoría de Disney se remonte a los años 20 del siglo pasado, los icónicos personajes de sus películas de animación se han conservado con vida e incluso han ido sufriendo cambios en el diseño de sus trazos que los han mantenido en tendencia con el paso de los años. Mickey y Minnie Mouse, el pato Donald o Pluto no han pasado de moda y continúan entreteniendo a las nuevas generaciones de niños.

La aparición en escena de Disney Plus todavía ha revitalizado más estos personajes animados que iniciaron su andadura en blanco y negro pero que incluso han acabado en la gran pantalla en un formato en tres dimensiones. Películas como la Bella Durmiente, el Rey León, Blancanieves o los Aristogatos siguen al alcance de los más pequeños, aunque en algunas ocasiones se ha revisado el contenido para adaptar algunas escenas a los tiempos actuales.

Conscientes de este tirón que siguen teniendo los protagonistas de las películas de la factoría del ratón, las marcas siguen confiando en darles un espacio en sus productos infantiles. Hay que recordar que el merchandasing y la venta de juguetes han convertido de esta empresa de animación un gigante de la economía a nivel mundial.

Mercadona es una de las cadenas de supermercados que ha apostado por introducir la imagen de Mickey Mouse en uno de sus productos infantiles. Se trata de un neceser diseñado específicamente para los más pequeños y que ha recurrido a los clásicos colores azul, rojo y verde para acompañar el rostro del ratón más famoso de la televisión.

El neceser de Mickey es fácil de llevar

La compañía valenciana ha renunciado a otros tirones comerciales como la Patrulla Canina o Dora la exploradora para dar protagonismo de nuevo a Mickey cuando cumple un siglo de vida. El rostro acompañará a los más pequeños en su día a día y estará presente en cada uno de los viajes que realicen en familia.

Imagen promocional del neceser de Mickey de Mercadona

Se trata de un formato cómodo y ergonómico. Tiene unas dimensiones de 23 centímetros de largo por 20 de ancho para garantizar que quepa cualquier utensilio de higiene bucal de un niño. Su asa amarilla permite que los más pequeños lo puedan llevar con comodidad, mientras que el cierre sencillo de cremallera evita que pierdan las cosas.

Plasmar el rostro de Mickey en un neceser es un ejercicio retro que no pasa de moda. De hecho, los productos de higiene bucal han sido siempre un nicho para las marcas de animación, conscientes de la importancia de que los niños aprendan las nociones básicas de lavado de dientes. Así lo pueden llevar incluso al comedor del colegio.