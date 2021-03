Mercadona lanza un nuevo invento para ponerte morena antes de verano por 4,10 euros

Con la reciente llegada de la primavera vuelve ese momento año tras año en el que toca comenzar a pensar en la ‘operación bikini’. Pasamos de las ropas más abrigadas y anchas a ropa más ligera y es inevitable ver los efectos que el invierno ha dejado en nuestros cuerpos y no, estamos hablando de posibles kilos de más producto de las copiosas comidas navideñas, sino de lo pálido de nuestra piel producto de habernos pasado más de tres meses embutidos en prendas largas de ropa.

La mejor opción, no obstante, para alcanzar un buen bronceado en verano de la forma menos agresiva para nuestra piel es ir empezando lo antes posible, empezando con las cada vez más largas horas de sol al día que tenemos desde la primavera, cuando los rayos de Sol no son tan intensos y no nos producen quemaduras en la piel si nos quedamos expuestos más de unos minutos.

Por otro lado, el mayor problema de empezar a broncearnos con los rayos primaverales es que todavía no son lo suficientemente intensos para broncearnos si no estamos dispuestos a pasarnos horas y horas cada día, algo que muchos, ya sea por trabajo, estudio o falta de tiempo no nos podemos permitir hacer.

En Mercadona son conscientes de ello y han decidido ponerle remedio lanzando un nuevo producto que nos permitirá reducir ese tiempo necesario y llegar perfectamente bronceados para verano por solo 4,10 euros, el nuevo aceite bronceador de coco Deliplus sin protección solar.

Los beneficios de un aceite de coco

Se trata de el nuevo producto de la marca ‘Deliplus’, marca líder en cosmética por su bajo precio y su elevada calidad cuya relación con la cadena de supermercados es más que notoria por la cantidad de productos que comercializan. Al ser un aceite de coco, dispone de todas las propiedades beneficiosas, nutritivas e hidratantes para nuestra piel.

Además, el aceite de coco natural es un bloqueador solar en sí mismo que bloquea alrededor del 20% de los rayos UVA, por lo que es ideal en épocas de entretiempo en los que no necesitamos demasiada protección. A la vez, hace de este un producto más natural ya que no se le han tenido que añadir ninguna sustancia para potenciar su capacidad bloqueadora.

Leer más: Amazon transforma tu iPad en un ordenador portátil

Perfectamente válido tanto para mujeres, como hombres y niños, con este producto podremos disfrutar de todos los beneficios antes mencionados a la vez que nos bronceamos más rápidamente aprovechando el Sol primaveral y llegar a junio con los deberes hechos. Con este producto, disfrutaremos del verano sin sufrir quemaduras, siempre que no olvidemos tomar el Sol con cabeza y usar las protecciones solares adecuadas.