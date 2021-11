Oysho tiene un vestido negro elástico de manga larga que se convertirá en un básico en tu armario

¡Oh no! ¿Qué me puedo poner ahora?, seguro que te has encontrado en esta situación miles de veces. Eso es por no tener los básicos de armario imprescindibles. Es indispensable hacerte con un LBD, el vestido negro que más veces te pones y te pondrás a lo largo de tu vida. Si encuentras una prenda de estas características con la que te veas bien y te sientas cómoda no la dejes escapar, es para ti.

Si todavía no lo tienes, nosotros hemos hecho la búsqueda por ti y te quitamos trabajo. En Oysho tienes el vestido revelación de la temporada y de muchas más. Allí hemos encontrado “el” vestido negro corto de manga larga perfecto, y es que además hace un tipazo increíble. Ya nos darás las gracias cuando lo lleves puesto.

Partimos de la base que en Oysho todas sus prendas son cómodas. Ésta también. No solo encontramos sudaderas, leggins, lencería o ropa de baño. La firma ha ampliado su abanico de prendas y ya puedes encontrar vestidos elegantes para llevar a una boda.

Este vestido negro no puede faltar en tu armario

Es un vestido negro corto elástico de manga larga, diseñado al detalle para que haga ese efecto gracias a un 35 % de elastano. Una prenda de este estilo tan solo suele llevar el 16%. Por eso puedes lucir con esta prenda un tipazo increíble. Es un vestido corto negro de manga larga, elástico y que en Oysho definen como “vestido manga larga y cuello cerrado. Tejido de alta resistencia con protección solar UPF+40”.

Tiene infinidad de posibilidades. Lo puedes llevar al trabajo, a una cena con amigas, a una boda, incluso para hacer ejercicio. Ya lo hemos visto todo. Imagínate lo cómodo que llega a ser. Esta disponible solo en negro, suficiente para que sea un básico de lo más versátil, y en las tallas de la XS a la L. Se adapta muy bien a los cuerpos. Hazte con este vestido por solo 35,99 euros.