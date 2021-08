Parfois lleva el lujo a la playa con un nuevo bolso que es un imán de miradas: no serás una más

¿Piensas que tus prendas no lucen igual que cuando te las compraste a principios de temporada? No es que estén desfasadas ni que ya no te gusten, es que les falta un toque de novedad. Y con eso no queremos decir que renueves todo tu armario, al contrario, será suficiente con añadir un complemento perfecto. Hemos encontrado el bolso ideal que hará que luzcas como nueva.

A día de hoy las prendas no son el pilar más importante de tu ‘look’, los complementos juegan un papel vital. Por ejemplo, los zapatos o el bolso. Y cuando hablamos de estos accesorios sabemos que los mejores se encuentran en Parfois.

Tan solo queda un mes para despedirse del verano, pero aún podemos sacarle el máximo provecho a esta estación. Nos hemos enamorado de un bolso de yute de la firma portuguesa. Como ya os comentamos en otros artículos, este material es tendencia en 2021.

El bolso de yute de Parfois es la última tendencia para darle color a tu ‘look’ de verano

Os presentamos un bolso shopper de rafia al que le puedes sacar mucho partido este verano y todos porque nunca pasará de moda. Lo más atractivo de los bolsos de Parfois es su económico precio.

Casi podríamos decir que nos encontramos ante un regalo de la marca. Te diremos que puedes hacerte con el por solo 20 euros.

El equipo de diseño presenta un bolso shopper con el cuerpo totalmente trenzado con yute natural. Un modelo que mide 36 centímetros de alto y 23 de largo que cuenta con un precioso detalle de franjas gruesas metalizadas en dorado.

Con un tejido más rudimentario le da un toque de lujo. Así que lo podremos utilizar para cualquier salida. Tanto para algo elegante como para algo más casual.

Pero vamos a fijarnos en los detalles que es precisamente con lo que nos han conquistado. Han incluido un delicado colgante tipo sobre con cierre de cremallera donde podremos llevar nuestras pertenencias mucho más seguras y ordenadas.

El bolso es muy grande y algunos enseres como el pintalabios, las tarjetas de crédito, las llaves o el móvil pueden perderse en su interior, así que será mejor guardarlos separados. Dentro cabe absolutamente de todo, por eso es ideal para el verano. Podrás ir a la playa con el y meter las toallas, chanclas, crema solar, palas, entre otros artículos.

Es un bolso shopper, pero con la estructura y rigidez que aportan los cestos de rafia. Lo vemos como una pieza única. Resistente, económico, atractivo, cómodo, funcional y aún está disponible, algo que no logramos entender.

Seguramente no tardará en agotarse, así que corre a hacerte con el tuyo. Probablemente, ya te veas luciendo este bolso dando tus últimos paseos veraniegos con una camisa lencera en color blanco, por ejemplo. Sabemos que no podrás resistirte.