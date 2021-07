Primark versiona por 9 euros las Converse All Star con el color tendencia del verano

Las Converse All Star nunca pasan de moda. Son unas de las zapatillas deportivas con más reclamo, tanto en el público femenino como en el masculino. La marca ha conseguido afianzarse durante todos estos años. Es cierto que en verano la venta del calzado cerrado es menor.

En verano, cuando las temperaturas son más elevadas, se busca comodidad y frescura. Las mujeres optan por sandalias de tiras. Y el zapato que más se suele usar son las chanclas. Nos pasamos todo el día en la playa o en la piscina.

Esto no quiere decir que en nuestro armario no tengamos siempre a mano una zapatilla cerrada. ¿Y si te surge una excursión con amigos o una cena informal? Pues tus Converse All Star pueden salvarte de un buen apuro porque lo bueno que tienen estas zapatillas, además de su comodidad, es que combinan con cualquier vestido o incluso con unos tejanos, da igual el color.

Primark arrasa con sus Converse económicas

Sin embargo, sabemos que las Converse All Star son caras y eso de coleccionar todo tipo de colores y estampados no está hecho para todos los bolsillos. Si una media de unos 60 euros te parece demasiado excesivo no te preocupes, tú también puedes tener unas Converse por muy poco.

Primark, la firma más económica del mercado, ha puesto a la venta una colección de zapatillas que versionan la forma de las Converse, de hecho nadie se dará cuenta que las tuyas no son oficiales. Estas solo te costarán 9 euros. Y lo mejor de todo, las han hecho en el color favorito de esta temporada, el rosa. Tienen otros modelos con estampados y tobilleras, pero en este caso estas son de caña alta.