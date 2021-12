Se ha convertido en el vestido top de Zara para la Nochevieja porque reúne todo lo necesario para triunfar a precio mínimo

La cuenta atrás ha comenzado. En tan solo 72 horas despediremos el año. Nuevamente vendrá marcado por el aumento de contagios. No obstante, nos tomaremos las doce uvas y brindaremos porque el próximo año sea algo mejor. En algunas Comunidades Autónomas han cerrado el ocio nocturno, así que después de las Campanadas en casa con tus amigos o familiares. Eso no quiere decir que no te puedas poner el vestido que tanto has estado buscando para esta Nochevieja.

Pero alto, si ahora no buscas algo tan festivo, pero quieres seguir estando elegante, hemos encontrado la solución. Tenemos el vestido ideal para ti que no debe faltar en tu fondo de armario. Básicamente porque al no tener brillo, ni colores metalizados, ni lentejuelas, nos sirve para cualquier día.

Zara se viste de gala por muy poco dinero con un vestido de edición limitada

Zara presenta en una de sus nuevas colección un vestido que es edición limitada, así que sí te gusta mucho corre a por él porque hay muy pocas unidades de cada talla y cuando se agote no será repuesto. Además, tenemos que decirte que se han agotado las tallas S y M. Ya solo queda la más pequeña y la más grande, o XS o L. Y como se puede ver ya solo te ofrece comprar similares. No hay lista de espera.

Es un vestido que parece sacado de alta costura. Debemos felicitar a los diseñadores de Zara por esta maravilla que no deja indiferente a nadie. Se trata de un vestido drapeado asimétrico de edición limitada que puedes encontrar a la venta por solo 49,95 euros. Un vestido corto de cuello amplio con manga sisa y manga larga. Detalle de tejido drapeado con cierre lateral y cremallera oculta en su costura.