Shein clona los Manolo Blahnik y los vende más baratos que la versión de Zara que está arrasando España

Si hay unos zapatos que se mantienen virales en todo el mundo, esos son los Manolo Blahnik. La firma de alta costura se hizo famosa a nivel internacional hace muchos años, cuando la actriz Carrie Bradshaw los popularizó en la serie ‘Sexo en Nueva York’. Eran sus zapatos fetiche.

No obstante, como suele ocurrir con las firmas de alta costura, su precio no está al alcance de todos los bolsillos. Al menos no tanto como las piezas inspiradas en los Manolo Blahnik que puedes encontrar a la venta en Shein.

Shein versiona los Manolo Blahnik

Cabe decir que Zara ya lanzó su propia versión de los Manolo Blahnik a un precio muy contenido. Solo costaban 60 euros. Sin embargo, en Shein los encontrarás todavía más baratos. Te puedes llevar un par de zapatos joya por solo 19 euros.

Zapatos de Shein inspirados en los Manolo Blahnik

Los zapatos de Shein inspirados en los Manolo Blahnik están disponibles en 3 colores. A saber: verde, que es tendencia, negro, que le otorga una alta elegancia, y azul, que le da un toque atrevido y diferencial. Tres diseños muy tentadores que te harán muy difícil elegir. Aunque por lo que cuesta un par de Zara puedes obtener los tres de Shein. Así acabarás con las dudas.

Zapatos de Shein inspirados en los Manolo Blahnik

Cada par solo te costará 19 euros en Shein

Además, si has echado un vistazo, habrás visto que los de Zara se agotan a menudo. Algo que no suele ocurrir con los de Shein.

En el caso de los zapatos de Shein, cuentan con un tacón que no es tan alto como el de los originales, pero sí es muy cómodo. Eso sí: no son recomendables en esos días en los que tengas que caminar mucho. Mientras que su diseño guarda un gran parecido con los que aparecían en la serie, sencillo y con el detalle de la joya en la punta.