Estas son las zapatillas disponibles en Amazon con las que Rafa Nadal ha ganado su 21º campeonato

Rafa Nadal es el nombre del momento en estos últimos días. No es para menos teniendo en cuenta que se ha convertido en el mejor tenista de la historia después de que el tenista español remontase dos sets en contra al ruso Daniil Medvedev y alcanzar su 2º Grand Slam en Australia. Único en la historia ya no solo de nuestro país… Si no del tenis mundial, que se dice pronto.

Durante las más de cinco horas que duró el partido, Nadal se movió como pez en el agua… Además de estar en una forma física increíble, las zapatillas híbridas de la marca Nike que calza tienen también algo que ver en la ecuación. Son un modelo de zapatilla creado específicamente para él.

Las zapatillas de Nadal: un híbrido entre dos modelos

Son unas zapatillas deportivas que ningún otro deportista utiliza; es un modelo creado ex profeso para el tenista español. Se tratan de las Rafael Nadal Zoom Cage 3, pero con los colores de las Court Zoom Vapor Cage 4 Rafa. Es decir, una zapatilla híbrida en toda regla, creada a partir de dos modelos que Nike ha creado a petición del propio Rafa.

Zapatillas de tenis de Rafa Nadal

Es posible encontrar el primero de los modelos que Rafa Nadal utilizó durante mucho tiempo a la venta en Amazon. Se trata de las Nike Air Zoom Cage 3, prácticamente las mismas que emplea Rafa Nadal, pero con un color fluorescente, así como con un sistema de amortiguación Air Zoom propio de Nike. Ergonómicas, con malla transpirable… ¡Y 130 euros! Las zapatillas de todo un campeón a un precio de escándalo en Amazon.

Las Court Zoom Vapor versión Rafa Nadal

Sin embargo, el otro modelo al que nos referimos son las Court Zoom Vapor, del que ha cogido los colores blanco, azul y el logotipo de Nike en morado. Pero no solo eso, también los sistemas de sujeción reforzados con una estructura lateral más estables. El precio de estas zapatillas en la web de Nike es de 149,99 euros.

Zapatillas de tenis de Rafa Nadal

Así que, si al menos no puedes tener las zapatillas de Nadal porque son una mezcla entre dos de ellas, te podrás decantar por el modelo que más te guste, o bien las Zoom Cage 3 o las Zoom Cage 4 versión Rafa.