Estas zapatillas blancas básicas de Zara no pueden faltar en tu armario por menos de 20 euros

En nuestro día a día, los básicos son una de las secciones más importantes dentro de nuestro fondo de armario. No solo son de lo más cómodos, sino que además son muy fáciles de combinar con todo tipo de estilos y looks, es por ello que cuando hemos encontrado esta opción de calzado en Zara no hemos podido evitar pensar en añadirla a nuestro armario.

Si además de ser cómodo lo podemos utilizar en múltiples ocasiones, se convierte en una de las posibles prendas estrella de nuestro fondo de armario. Ese calzado con el que recorrer grandes distancias sin que nuestros pies se vean resentidos o esta calentita cazadora que combina con todo y que no nos quitamos en todo el invierno.

Las bambas blancas de Zara que no te querrás quitar de los pies

El calzado es siempre una de las partes más importantes a tener en cuenta a la hora de confeccionar nuestro outfit y más si estamos pensando en algo cómodo para nuestra rutina de diario. Siempre debemos tener en cuenta algo que podamos combinar con facilidad y que no sea incómodo para poder llevarlo durante horas sin problema.

Una opción que sin duda nunca puede faltar en cualquier fondo de armario, son unas zapatillas blancas. Este tipo de calzado lo puedes combinar con todo tipo de prendas, desde faldas y vestidos hasta vaqueros o pantalones de pinzas y le darán siempre un toque informal y juvenil a tus looks.

Son una deportivas estilo bamba con detalles de pespuntes en corte y contornos. Tiene una suela con plataforma y textura de 4 centímetros, por lo que además conseguirás ganar altura de forma sutil. Cuentan con un cierre tradicional mediante cordones y son muy cómodas de llevar.

Están disponibles únicamente en color blanco para que puedas combinarlas sin problema con todo tipo de looks y colores. La parte del corte, la plantilla y la lengüeta están confeccionados en poliuretano, mientras que el forro ha sido fabricado en un 100% de algodón. Por otro lado, la suela es de caucho vulcanizado, un material resistente y duradero. Podrás encontrarlas en tiendas físicas de Zara o en su página web a un precio de 19,95 euros.