La chaqueta de micropana de Mango, la favorita de las actrices de Hollywood a la mitad de precio

Desde la piel (o efecto piel) hasta el punto, son muchos los tejidos que son los protagonistas de la temporada. Sin embargo, una de las tendencias más fuertes es que la pana está volviendo con fuerza en prendas como pantalones o chaquetas en tus tiendas favoritas. Y en este último caso, las opciones son tantas y tan variadas que no te podrás resistir.

Un básico en el armario de las mujeres más elegantes, el blazer une a todas las generaciones. No importa la edad que tengas, una chaqueta es beneficiosa para todos, como lo demostró Cate Blanchett con la chaqueta de pana de Mango que llevó en su último viaje en avión.

Sí, la intérprete triunfó con y total look de Mango. No es la primera vez que recurre a la firma española y en esta última aparición pública ha demostrado que no es necesario gastar demasiado dinero, ya que hemos encontrado la chaqueta rebajada al 53% de descuento.

Americana estructurada micropana Mango

El blazer tiene un estilo ajustado con solapas con muescas, hombros estructurados, dos bolsillos centrales, mangas largas con puños abotonados y cierre de botones en la parte delantera. Está confeccionada en 100% algodón y micropana, por lo que es calentita.

Es elegante cuando se combina con pantalones de vestir, tiene clase cuando se combina con jeans, es casual cuando se combina con un chándal y zapatillas deportivas, y puede ser muy sexy cuando se usa sin nada debajo (cuando eres valiente) o usar un top de lencería. La chaqueta es pura versatilidad.

El precio es de 27,99 euros, aunque puede ser que mañana no encuentres ninguna, ya que, está prácticamente agotada en la página web de Mango, aún puede obtenerlo en la talla XS y en otros tamaños (de la XXS a la XXL) puedes activar el aviso por correo electrónico.