29 de octubre de 2020 (06:55 CET)

Sol Daurella se sube el salario que percibe de Coca-Cola. La presidenta de Coca-Cola European Partners (CCEP), la embotelladora en Europa del popular refresco, controla el grupo gracias al 34% que posee Olive Partners, la sociedad española que comparte, por ejemplo, con la familia Gómez-Trénor y que en el último ejercicio aprobó una subida del dividendo hasta los 185 millones de euros.

Según las cuentas a las que ha tenido acceso Economía Digital, la sociedad española repartió 185 millones de euros de dividendo a sus accionistas; 10 millones más de los que distribuyó la campaña anterior.

El ascenso de 2019 llega motivado, a su vez, por un incremento del dividendo recibido de CCEP, pues la cifra subió en 29,9 millones hasta los 206 millones de euros.

Sin embargo, los 185 millones no irán todos a parar al bolsillo de Daurella. La dirigente catalana comparte accionariado con la familia valenciana Gómez-Trénor (21,2%) y al cierre del ejercicio pasado poseía el 56,04% de las acciones de la sociedad. Es decir: le tocaron 103 millones de euros.

El dinero de Coca-Cola vuela a Luxemburgo

A partir de aquí, el rastro del dinero se difumina. No obstante, este medio ya publicó en hace unos meses que 26,4 millones de euros acabaron en la sociedad Indau SARL, la patrimonial que la familia tiene radicada en Luxemburgo.

La organización dio unos beneficios de 26,4 millones en 2019. Y la dirigente española decidió convertir la práctica totalidad de las ganancias en dividendo. En una junta de accionistas celebrada el pasado 17 de enero, Indau aprobó remunerar a su accionista con un pago de 25 millones de euros. La diferencia es abismal frente a 2018, cuando la compañía no repartió ningún tipo de dividendo entre sus propietarios.

Los otros Daurella

Pero Sol Daurella no es la única representante de la familia que gana dinero con Coca-Cola. También figuran en las cuentas Mario Rotllant Solà, exmarido de una de las primas de Sol; los primos Alfonso Líbano Daurella, Victoria Figueras-Dotti Daurella, Alicia Daurella de Aguilera; y el abogado Eduardo Berche, en representación de otro miembro de la familia.

Todos los firmantes representan a sociedades, en muchos casos patrimoniales propias. No obstante, al no superar el 10% del capital no hacen público su porcentaje del pastel. Tampoco se revela si existe algún socio que no figure en las rúbricas de las cuentas anuales. De ahí que sea complicado fijar la cantidad exacta que se embolsarán los Daurella más allá de los 103 millones.