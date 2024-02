ACS participa en un contrato de 793 millones en el aeropuerto de Dallas

Turner, la filial de ACS en Estados Unidos, va a ser miembro del equipo de diseño y construcción de Innovation Next+, que ha sido seleccionada con un contrato de 855 millones de dólares (793 millones de euros) para proporcionar un nuevo edificio de vestíbulo y la infraestructura asociada de la estación Skylink en el sitio de la Terminal F del Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth (DFW), en Estados Unidos.

Según indicó la compañía este lunes, está previsto que este nuevo edificio de vestíbulo de doble carga (estacionamiento de aviones en ambos lados) mida alrededor de 37.000 metros cuadrados.

Se prevé que la construcción de la Terminal F comience en junio de 2024 y esté operativa en el segundo trimestre de 2027.

Innovation Next+ está compuesto por The Walsh Group: Walsh Construction & Archer Western, Turner Construction, Phillips May Corporation, H. J. Russell & Company C Carcon Industries, con PGAL, Gensler y Muller2 como miembros del equipo de diseño.