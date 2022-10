Cómo ahorrar más de 400 euros en un mes: sigue este método

Ahorrar es una tarea cada vez más complicada con la inflación generalizada en todos los productos, tanto la alimentación como la energía o las prendas de vestir. Además, si a pesar de la subida del coste de la vida no hemos tenido un aumento del salario, ahorrar requiere que adquiramos un compromiso firme y cierta planificación.

No obstante, muchas personas no disponen del tiempo necesario para hacer un gran plan de ahorro, por lo que te proponemos un sencillo método que no requiere hacer cuentas y con el que podrás ahorrar rápidamente una cantidad superior a 400 euros.

Empieza con un euro o con 50 céntimos

Este método, conocido como el ahorro en 30 días, consiste en ahorrar cada día la cantidad correspondiente a ese día del mes. De esta manera, el primer día del mes ahorraríamos un euro, el segundo día dos euros, el tercer día tres y así sucesivamente hasta el día 30 o 31, dependiendo de qué mes se trate.

Si bien es cierto que con esta progresión matemática podemos ahorrar en un mes 465 euros, puede ser una cantidad demasiado elevada, así que es mejor que escojas la cantidad que mejor se adapte a tu salario y a tus necesidades.

Para no crear rechazo a ahorrar es mejor comenzar con, por ejemplo, 50 céntimos. De esa manera terminaríamos ahorrando la mitad en 30 días, es decir, 232,5 euros.

Para llevar a cabo este método de ahorro se recomienda hacerlo con dinero en efectivo y meter las monedas o billetes en una hucha o caja. Si no se quiere hacer con efectivo por comodidad, también se puede hacer realizando transferencias o bizum de una cuenta bancaria a otra.