Ahorro energético: esta es la temperatura que establecerá el Gobierno para el transporte y comercios

El Gobierno establecerá un tope de 27 grados de temperatura en verano y un máximo de 19 grados en invierno en el transporte, centros de trabajo, comercios y negocios de cara al público, como una de las medidas de ahorro energético que tiene previsto aprobar el próximo lunes en el Consejo de Ministros para «doblegar la inflación» en un momento en el que el IPC ya roza el 11%.

Concretamente, esta medida afectará a grandes superficies de negocio, en el tren, metro, autobús, hoteles y bancos, entre otros. No obstante, de momento no habrá una tope obligatorio en hogares, aunque sí recomendaciones para rebajar el consumo energético, según las medidas a las que ha tenido acceso RNE.

Asimismo, en su plan de ahorro y eficiencia energética, también instarán a mantener cerradas las puertas de los establecimientos el mayor tiempo posible para evitar que el frío o el calor se pierda.

Recorte del 7% del consumo del gas

Esta medida sale a la luz en un momento crucial en cuanto al suministro del gas, ante un posible corte total de Rusia a Europa. Desde que la semana pasada la Comisión Europea comunicase su propuesta de recortes en el consumo de gas de un 15% para los Estados miembro, el Gobierno de Sánchez ha hecho lo posible para que dichos recortes no fueran obligatorios y que no se tratase de la misma manera a todos los países. Algo que finalmente han logrado y no sobrepasarán el 7% en España.

Nuevas medidas

Sánchez se quiere ir de vacaciones con los deberes hechos. El presidente del Gobierno ha comunicado un paquete de medidas urgentes que aprobará el próximo lunes en el Consejo de Ministros para combatir la inflación. La primera propuesta es una reforma del mercado eléctrico con la intención de desacoplar la evolución precio del gas al precio de la electricidad que será presentada en septiembre ante la Comisión Europea. La segunda se basa en poner un tope al precio de las emisiones de Co2.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. EFE/Chema Moya

El jefe del Ejecutivo ha explicado que se trata de un plan en el que ha trabajado durante semanas la vicepresidenta Teresa Ribera, que se le ha comunicado al conjunto de administraciones públicas y para el que se ha contado con el resto de grupos parlamentarios y el sector privado.

Y para ello la responsabilidad recaerá en los hogares y en las empresas. «El ahorro de energía es una tarea de todos. Tenemos que reducir nuestra factura energética y contribuir entre todos a reducir nuestra dependencia energética de Putin«, ha insistido el presidente. «Hemos hecho mucho, pero hay que ir mas allá», ha agregado.