Por qué apenas se aprecia la bajada del IVA de los alimentos

Desde el 1 de enero, ciertos alimentos básicos han visto eliminado o reducido su IVA en ampliación del tercer paquete de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania. En concreto, el IVA ha pasado del reducido 4% al 0% para panes, harinas, leches animales, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y determinados cereales y del 10% al 5% para aceites y pastas.

Leer más: La Unión de Consumidores de Cataluña denuncia que no se está aplicando la rebaja del IVA de los alimentos

Sin embargo, organizaciones de consumidores como FACUA han denunciado que varias cadenas de supermercados e hipermercados no están repercutiendo la bajada del IVA a todos los alimentos afectados. Por su parte, las superficies comerciales han alertado de problemas técnicos y de rentabilidad, que hacen que las rebajas aún no estén operativas o que se vean compensadas por nuevas subidas para repercutir el nuevo impuesto al plástico o el sobrecoste que sí pagaron algunos comerciantes cuando compraron sus productos con IVA en las semanas anteriores. Todo ello indica que los consumidores no notarán un gran descenso en los precios cuando vayan a hacer la compra en los próximos días.

Un supermercado en el País Vasco. EFE/Juan Herrero.

Según recoge El Mundo, las superficies también podrían subir los precios por el incremento de costes salariales derivados de las subidas de sueldos desde el 1 de enero y por las expectativas de inflación al alza. El Banco de España prevé que los precios vuelvan a subir de media otro 4,9% en 2023, lo que anima a las empresas a subir los precios ante la previsión de costes superiores.

No obstante, según el análisis de este periódico, Mercadona, Carrefour y Dia sí han aplicado ya la bajada del IVA en los productos detallados. De esta manera, Mercadona ha bajado el precio de la leche entera del 0,95 euros el litro a 0,90; Carrefour de 0,94 a 0,9 y Dia de 0,99 a 0,95. Porcentualmente, lo que más ha bajado es la leche entera en Mercadona, el aceite de oliva virgen en Carrefour (de 5,89 euros el litro a 5,59) y el tomate de ensalada en Mercadona (de 2.78 euros a 2,6).

Organizaciones de consumidores piden supervisión

Tanto FACUA como la OCU han pedido más controles para evitar posibles incumplimientos por parte de la distribución en la aplicación de la rebaja del IVA. El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha llamado a reforzar la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha pedido al Ministerio de Consumo que convoque a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para ejercer su «corresponsabilidad» y desarrollar un protocolo de inspecciones.

Por su parte, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, ha reclamado al Gobierno y a la autoridad competente que garanticen que las rebajas del IVA llegan al consumidor final porque el objetivo es que los ciudadanos «tengan una cesta de la compra más asequible». En un vídeo, Izverniceanu ha considerado que «no son aceptables las excusas que parece ser que se están dando por parte de algunos establecimientos de que los productos fueron comprados anteriormente» o de que tenían reservas acumuladas.

Las empresas, ha recordado la portavoz, tendrán que liquidar el impuesto como fija la norma desde el 1 de enero y aplicar el IVA correspondiente durante seis meses, preguntando al Ministerio de Hacienda y Función Pública «si hay dudas».